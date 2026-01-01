Vue.js의 확장성에 맞춰 설계되었습니다.

별도의 설정 없이 Node.js 호스팅에 Vue.js 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 서버 측 렌더링, API 호출, 그리고 스택에서 요구하는 빌드 프로세스에 최적화된 환경에서 프로젝트가 실행됩니다. 앱이 배포된 후에는 안정적인 가동 시간과 앱 성장에 따른 트래픽 처리 용량을 제공하는 호스팅 서비스 덕분에 개발에서 운영으로의 전환이 훨씬 간편해지고, 서버 관리 부담도 줄어듭니다.