Vuejs 호스팅
Vue.js 앱을 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 배포하세요.
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
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Vue.js의 확장성에 맞춰 설계되었습니다.
별도의 설정 없이 Node.js 호스팅에 Vue.js 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 서버 측 렌더링, API 호출, 그리고 스택에서 요구하는 빌드 프로세스에 최적화된 환경에서 프로젝트가 실행됩니다. 앱이 배포된 후에는 안정적인 가동 시간과 앱 성장에 따른 트래픽 처리 용량을 제공하는 호스팅 서비스 덕분에 개발에서 운영으로의 전환이 훨씬 간편해지고, 서버 관리 부담도 줄어듭니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Vuejs 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Vuejs 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Vue.js 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
Vue.js 호스팅은 사용자가 웹에서 Vue 앱에 접근할 수 있도록 앱을 배포하고 실행하는 프로덕션 환경입니다. Vue.js 앱이 로컬 개발 환경을 벗어나면 Node.js 런타임, 앱 프로세스 관리 및 안정적인 인프라가 필요하기 때문에 호스팅은 매우 중요합니다.
Vue.js 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버, Node.js 버전, 보안 업데이트 및 프로세스 관리를 직접 해야 합니다. 하지만 저희 Vuejs 호스팅을 이용하시면 이러한 런타임 및 인프라 작업이 모두 처리되므로 서버 관리 대신 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Vue.js 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하면 됩니다. 새 푸시에 대한 업데이트는 공개 저장소와 동일한 방식으로 배포할 수 있습니다.
Vue.js 앱에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
앱 트래픽은 요금제 한도까지 포함됩니다. 앱 트래픽이 한도를 초과하는 경우 더 높은 요금제로 업그레이드해야 할 수 있습니다. 트래픽 급증에 대한 추가 요금은 부과하지 않습니다.
로컬 개발 환경이나 다른 호스팅 환경에서 Vue.js 앱을 어떻게 옮길 수 있나요?
앱을 Git 리포지토리에 푸시하고, Hostinger에 연결한 다음, 메인 브랜치를 배포하세요. 앱이 이미 다른 곳에서 실행 중인 경우, 먼저 코드와 환경 설정을 마이그레이션한 다음 준비가 되면 DNS를 업데이트할 수 있습니다.