볼트 호스팅
Bolt.new로 구축된 앱을 몇 분 만에 배포하세요.
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투명한 가격 책정, 숨겨진 수수료 없음
Bolt.new로 개발한 앱을 신뢰할 수 있는 안정적인 호스팅 서비스에 배포하세요. 모든 요금제에는 30일 환불 보증이 포함되어 있어 안심하고 사용해 볼 수 있습니다.
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Business
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3GB RAM
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
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Bolt.new의 아이디어에서 실제 앱 출시까지
Bolt.new로 개발한 앱이나 웹사이트를 워크플로우를 변경하지 않고 프로토타입에서 실제 서비스로 바로 배포하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로젝트 배포를 위한 간편한 경로를 제공하므로, 생성된 코드에서 실제 서비스 앱으로의 전환을 설정 과정에서 간소화할 수 있습니다. 서비스가 시작되면 Node.js에 최적화된 관리형 인프라에서 앱이 실행되며, 가동 시간 및 확장성은 Hostinger에서 관리합니다. 즉, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자가 실제로 경험하는 제품을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Bolt 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Bolt 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Bolt.new로 개발된 앱의 호스팅이란 무엇인가요?
이는 Bolt.new에서 개발한 Node.js 앱을 실제 사용자가 접근할 수 있도록 라이브 서버에 배포하는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 프로젝트를 로컬 프로토타입으로만 두는 대신 안정적인 런타임 환경, 관리형 인프라, 그리고 공개 URL을 확보할 수 있습니다.
Bolt 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node.js 버전, 프로세스 관리자, 보안 업데이트 및 리버스 프록시를 직접 관리해야 합니다. Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업이 모두 처리되므로 Bolt.new로 구축한 앱 개발에만 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Bolt.new 프로젝트를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치를 배포하세요. 그러면 다른 연결된 프로젝트와 마찬가지로 Git을 통해 업데이트를 푸시할 수 있습니다.
Bolt 호스팅에는 트래픽 제한이나 초과 요금이 있나요?
각 요금제에는 리소스 및 트래픽 제한이 있으며, 앱 규모가 제한을 초과할 경우 요금제를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적인 사용에 대해서는 예상치 못한 초과 요금이 부과되지 않지만, 지속적으로 높은 트래픽이 발생하는 경우에는 더 큰 요금제를 선택하는 것이 좋습니다.
Bolt.new 프로젝트를 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 어떻게 옮길 수 있나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하고, Hostinger에서 저장소를 연결한 다음, Node.js 호스팅에 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 일반적으로 기존 코드를 그대로 사용하고 환경 변수, 빌드 명령 또는 시작 설정만 조정하면 됩니다.