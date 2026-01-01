Bolt.new의 아이디어에서 실제 앱 출시까지

Bolt.new로 개발한 앱이나 웹사이트를 워크플로우를 변경하지 않고 프로토타입에서 실제 서비스로 바로 배포하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로젝트 배포를 위한 간편한 경로를 제공하므로, 생성된 코드에서 실제 서비스 앱으로의 전환을 설정 과정에서 간소화할 수 있습니다. 서비스가 시작되면 Node.js에 최적화된 관리형 인프라에서 앱이 실행되며, 가동 시간 및 확장성은 Hostinger에서 관리합니다. 즉, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자가 실제로 경험하는 제품을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.