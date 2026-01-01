Ship Copilot은 마찰 없이 앱을 구축합니다.

GitHub Copilot으로 개발한 코드를 추가 설정 없이 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드는 작동하는 앱이나 웹사이트 형태로 배포되며, 로컬 개발 환경에서 프로덕션 환경으로의 간편한 전환 경로를 제공합니다. 프로젝트가 배포되면 Node.js 앱에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되므로 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 업데이트 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 트래픽 증가에 따른 안정적인 운영과 충분한 여유 공간을 확보할 수 있습니다.