Github Copilot 호스팅
GitHub Copilot으로 빌드한 앱을 더 빠르게 배포하세요
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Ship Copilot은 마찰 없이 앱을 구축합니다.
GitHub Copilot으로 개발한 코드를 추가 설정 없이 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드는 작동하는 앱이나 웹사이트 형태로 배포되며, 로컬 개발 환경에서 프로덕션 환경으로의 간편한 전환 경로를 제공합니다. 프로젝트가 배포되면 Node.js 앱에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되므로 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 업데이트 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 트래픽 증가에 따른 안정적인 운영과 충분한 여유 공간을 확보할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Github Copilot 호스팅 관련 FAQ
GitHub Copilot 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
GitHub Copilot 호스팅이란 무엇을 의미합니까?
이는 GitHub Copilot으로 개발한 Node.js 앱을 호스팅하여 실제 사용자에게 서비스를 제공하고 운영 환경에서 실행할 수 있도록 한다는 의미입니다. GitHub Copilot은 코드 작성을 지원하지만, Hostinger는 앱을 실행하고 런타임을 관리하며 온라인 상태를 유지합니다.
GitHub Copilot 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버 관리, Node.js 설정, 업데이트 및 프로세스 관리를 직접 해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 부분들이 모두 처리되므로, GitHub CoPilot 호스팅은 완전한 서버 관리보다는 배포 후 실행에 더 가깝습니다.
비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하면 됩니다. 소스 코드 관리를 위해 비공개 저장소를 계속 사용할 수 있으며 업데이트 푸시도 평소처럼 진행할 수 있습니다.
GitHub Copilot으로 빌드한 앱에 트래픽이 폭증하면 어떻게 되나요?
앱은 계속 실행되지만 요금제 제한은 여전히 적용되므로 지속적인 트래픽 급증 시에는 요금제 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 트래픽 급증으로 인한 추가 요금은 부과하지 않지만, 예상 사용량에 맞는 요금제를 선택하시는 것이 좋습니다.
로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 앱을 어떻게 옮길 수 있나요?
앱을 GitHub에 푸시하고 Hostinger에서 저장소를 연결한 다음 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우 환경 변수, 데이터베이스 설정 및 도메인 레코드를 업데이트한 다음 프로덕션 빌드를 테스트하세요.