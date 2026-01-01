react hosting

React의 확장성에 맞춰 제작되었습니다

React 앱을 배포할 때 코드에서 프로덕션 환경까지의 경로를 간소화하는 설정을 활용하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅에 프로젝트를 푸시하면 프런트엔드는 최신 JavaScript 빌드 및 동적 앱 동작에 최적화된 환경에서 실행됩니다. 앱은 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 가동 시간을 보장하는 관리형 인프라에서 항상 온라인 상태를 유지합니다. 이를 통해 배포 관련 작업이 줄어들고, 사용량 증가에 따른 확장 여유가 확보되며, 사용자가 실제로 보게 되는 인터페이스와 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.