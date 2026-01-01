React hosting
Node.js 호스팅으로 프로덕션 환경에 React 앱 배포
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Business
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50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
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글로벌 자체 CDN
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
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AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Business의 혜택에 더해:
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React의 확장성에 맞춰 제작되었습니다
React 앱을 배포할 때 코드에서 프로덕션 환경까지의 경로를 간소화하는 설정을 활용하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅에 프로젝트를 푸시하면 프런트엔드는 최신 JavaScript 빌드 및 동적 앱 동작에 최적화된 환경에서 실행됩니다. 앱은 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 가동 시간을 보장하는 관리형 인프라에서 항상 온라인 상태를 유지합니다. 이를 통해 배포 관련 작업이 줄어들고, 사용량 증가에 따른 확장 여유가 확보되며, 사용자가 실제로 보게 되는 인터페이스와 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
React 호스팅 FAQ
React 호스팅 서비스에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.
React 호스팅이란 무엇인가요?
React 호스팅은 React로 구축된 앱을 위한 프로덕션 환경으로, 사용자가 앱을 배포하고 서비스하며 액세스할 수 있도록 합니다. 이는 앱이 노트북의 정적 파일뿐만 아니라 런타임, 빌드 처리 및 안정적인 공개 엔드포인트를 필요로 하기 때문에 중요합니다.
React 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버, Node.js 버전, 프로세스 관리자, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 호스팅어의 Node.js 호스팅을 사용하면 이러한 서버 작업이 자동으로 처리되어 React 앱의 설정 및 유지보수 부담을 줄여줍니다.
비공개 GitHub 저장소에서 React 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고, 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여하고, 원하는 브랜치에서 배포하세요. 일반적인 푸시-투-배포 워크플로를 사용하면서도 저장소를 비공개로 유지할 수 있습니다.
React 호스팅에 트래픽 제한 또는 초과 요금이 있나요?
상품 제한이 있으며, 앱 사용량이 이를 초과하여 성장하는 경우 더 큰 상품이나 적절한 설정으로 이동해야 합니다. 일반적인 트래픽 급증에 대해 예상치 못한 초과 요금을 부과하지는 않지만, 지속적인 사용량은 상품의 리소스에 맞춰야 합니다.
내 React 앱을 로컬 또는 다른 호스트에서 호스팅어로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
앱을 GitHub에 푸시하고, 호스팅어에 저장소를 연결한 다음, 원하는 브랜치를 배포합니다. 다른 호스트에서 이전하는 경우, 앱을 동일한 코드베이스로 지정하고 설정 중에 환경 변수 또는 빌드 설정을 업데이트할 수 있습니다.