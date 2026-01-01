윈드서핑 호스팅
Windsurf로 빌드하고 Hostinger에서 호스팅하세요.
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Windsurf로 개발한 앱을 신뢰할 수 있는 안정적인 호스팅 서비스에 배포하세요. 모든 요금제에는 30일 환불 보증이 포함되어 있어 부담 없이 사용해 볼 수 있습니다.
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
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신규
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Windsurf에서 만든 제품을 더 빠르게 배송하세요.
Windsurf에서 개발한 앱을 로컬 프로토타입에서 실제 운영 환경에 배포할 때 워크플로를 그대로 유지하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅에 코드를 푸시하면, 프로덕션 환경과 동일하게 작동하는 데 필요한 런타임, 빌드 및 환경 설정이 적용된 상태로 프로젝트가 실행됩니다. 실제 운영 환경에 배포되면, 앱은 안정적인 가동 시간과 트래픽 증가에 따른 여유 공간을 제공하는 관리형 인프라에서 실행됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고, 제품 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
윈드서핑 호스팅 FAQ
윈드서프 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Windsurf로 개발된 앱에 Windsurf 호스팅이란 무엇을 의미합니까?
Windsurf 호스팅이란 Windsurf에서 개발한 Node.js 앱을 사용자가 접근할 수 있는 실제 서버에 배포하는 것을 의미합니다. Windsurf는 개발 도구이고, 호스팅은 앱이 실행되는 프로덕션 환경이기 때문에 이 둘의 개념이 중요합니다.
윈드서프 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node.js 런타임, 업데이트 및 프로세스 관리를 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업이 자동으로 처리되므로 서버 관리 대신 Windsurf로 개발한 앱에 집중할 수 있습니다.
Windsurf에서 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치를 배포하세요. 푸시 투 배포 기능을 사용하면서도 저장소를 비공개로 유지할 수 있습니다.
윈드서핑 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 요금이 있나요?
각 요금제에는 리소스 제한이 있으므로 앱 규모가 제한을 초과하면 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 경우에 따라 요금제를 업그레이드해야 할 수도 있습니다. 정상적인 사용량에 대해서는 예상치 못한 초과 요금이 부과되지 않지만, 예상되는 트래픽과 런타임 요구 사항에 맞춰 요금제를 선택하시는 것이 좋습니다.
Windsurf 프로젝트를 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 어떻게 이전할 수 있나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하고, Hostinger에서 저장소를 연결한 다음, 원하는 브랜치를 배포하세요. 다른 호스트에서 이전하는 경우, 트래픽 전환 전에 환경 변수와 데이터베이스 설정을 업데이트해야 합니다.