Windsurf에서 만든 제품을 더 빠르게 배송하세요.

Windsurf에서 개발한 앱을 로컬 프로토타입에서 실제 운영 환경에 배포할 때 워크플로를 그대로 유지하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅에 코드를 푸시하면, 프로덕션 환경과 동일하게 작동하는 데 필요한 런타임, 빌드 및 환경 설정이 적용된 상태로 프로젝트가 실행됩니다. 실제 운영 환경에 배포되면, 앱은 안정적인 가동 시간과 트래픽 증가에 따른 여유 공간을 제공하는 관리형 인프라에서 실행됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고, 제품 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.