Express.js API를 병목 현상 없이 실행하세요

서버 설정에 시간을 들이지 않고 Express.js API와 웹 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 저희 Node.js 호스팅 서비스가 간편하게 프로덕션 환경에 배포할 수 있도록 지원하며, 라우팅, 미들웨어, 요청 처리 등이 프로젝트에서 기대하는 대로 작동합니다. 귀하의 앱은 안정적인 가동 시간과 예측 가능한 성능을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 즉, 트래픽이 증가하더라도 유지 관리 시간을 줄이고 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.