Expressjs 호스팅
Express.js 앱을 프로덕션 환경에서 손쉽게 실행하세요.
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무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
간편한 Express.js 호스팅, 투명한 월별 요금
Express.js 앱과 API를 안정적인 인프라에서 실행하세요. 모든 요금제에는 30일 환불 보증이 포함되어 있으므로 안심하고 배포할 수 있습니다.
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
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글로벌 자체 CDN
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
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Express.js API를 병목 현상 없이 실행하세요
서버 설정에 시간을 들이지 않고 Express.js API와 웹 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 저희 Node.js 호스팅 서비스가 간편하게 프로덕션 환경에 배포할 수 있도록 지원하며, 라우팅, 미들웨어, 요청 처리 등이 프로젝트에서 기대하는 대로 작동합니다. 귀하의 앱은 안정적인 가동 시간과 예측 가능한 성능을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 즉, 트래픽이 증가하더라도 유지 관리 시간을 줄이고 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Expressjs 호스팅 관련 FAQ
Expressjs 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Express.js 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
Express.js 호스팅은 Express 앱을 실제 서버에 배포하고 실행하기 위한 런타임 환경입니다. 앱이 사용자에게 도달하기 전에 Node.js, 프로세스 처리 및 네트워크 액세스가 올바르게 구성되어 있어야 하므로 호스팅은 중요합니다.
Express.js 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node.js 버전, 보안 업데이트 및 프로세스 관리자를 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 설정이 모두 처리되므로 Expressjs 호스팅을 통해 앱 개발에 집중하고 서버 관리에 신경 쓸 필요가 없습니다.
Hostinger에 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포할 수 있습니다. 그러면 해당 저장소에서 업데이트가 자동으로 가져와집니다.
Express.js 앱에 트래픽 제한이나 초과 요금이 있나요?
앱 사용량이 요금제에 포함된 리소스를 초과하면 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 요금제 업그레이드가 필요할 수 있습니다. Hostinger는 Node.js 호스팅에서 트래픽 급증으로 인한 추가 요금을 부과하지 않습니다.
Express.js 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
Git 리포지토리에서 배포하거나 앱을 업로드하고, Node.js 버전과 시작 명령어를 설정한 다음, 도메인을 해당 위치로 연결할 수 있습니다. 앱이 이미 로컬에서 실행 중인 경우, 일반적으로 코드를 다시 작성할 필요 없이 구성 및 배포 단계만 거치면 됩니다.