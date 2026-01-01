Framer의 아이디어부터 실제 사이트까지

Framer 프로젝트를 배포 과정의 번거로움 없이 라이브 Node.js 앱으로 전환하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임 및 설정을 처리하여 수동 작업을 최소화하면서 로컬 빌드에서 프로덕션 환경으로 사이트 또는 앱을 배포할 수 있습니다. 프로젝트는 트래픽 변화에 관계없이 안정적인 가동 시간과 예측 가능한 성능을 제공하도록 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 이를 통해 서버 유지 관리에 시간을 들이지 않고도 간편하게 업데이트를 배포할 수 있습니다.