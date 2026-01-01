프레임 호스팅
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Framer의 아이디어부터 실제 사이트까지
Framer 프로젝트를 배포 과정의 번거로움 없이 라이브 Node.js 앱으로 전환하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임 및 설정을 처리하여 수동 작업을 최소화하면서 로컬 빌드에서 프로덕션 환경으로 사이트 또는 앱을 배포할 수 있습니다. 프로젝트는 트래픽 변화에 관계없이 안정적인 가동 시간과 예측 가능한 성능을 제공하도록 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 이를 통해 서버 유지 관리에 시간을 들이지 않고도 간편하게 업데이트를 배포할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Framer 호스팅 관련 FAQ
Framer 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
프레이머 호스팅이란 무엇이며 왜 필요한가요?
Framer 호스팅이란 Framer로 구축한 Node.js 앱이나 웹사이트를 실제 서버에 배포하여 사용자가 접근할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 로컬 빌드나 미리 보기 빌드는 프로덕션 호스팅이 아니므로 런타임 환경, 안정적인 가동 시간, 그리고 공개 URL이 필요합니다.
프레이머 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node.js 런타임, 프로세스 관리자, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 관리가 모두 처리되므로 인프라 유지 관리에 시간을 낭비하지 않고 Framer로 개발한 앱에 집중할 수 있습니다.
Framer 프로젝트를 위한 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 그러면 저장소를 공개하지 않고도 동일한 저장소에서 업데이트를 배포할 수 있습니다.
Framer 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
요금제에는 리소스 제한이 있으며, 앱 사용량이 제한을 초과하는 경우 요금제를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적인 트래픽 급증에 대해서는 예상치 못한 초과 요금이 부과되지 않지만, 요금제 제한을 지속적으로 초과하는 경우에는 더 큰 용량의 요금제로 변경하는 것이 좋습니다.
Framer 앱을 로컬 환경이나 다른 호스트에서 Hostinger로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하고, Hostinger에서 해당 저장소를 연결한 다음, 원하는 브랜치를 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 배포 후 도메인을 새 앱으로 연결하고 환경 변수 및 빌드 설정을 확인하세요.