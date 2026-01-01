React Router 앱이 빠른 속도를 유지하도록

기존 작업 방식에 맞는 설정으로 React Router 앱을 배포하세요. Node.js 호스팅에 코드를 푸시하고 추가 구성 없이 라우트, 로더 및 서버 로직을 실행하여 로컬 개발 환경을 프로덕션 환경으로 더욱 간편하게 이전할 수 있습니다. 앱은 트래픽 처리와 안정적인 온라인 상태를 유지하도록 구축된 관리형 인프라에서 운영됩니다. 덕분에 배포 관련 작업을 줄이고 UI, 데이터 흐름 및 제품 변경에 더욱 집중할 수 있습니다.