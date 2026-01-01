React 라우터 호스팅
React Router 앱을 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 배포하세요.
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
React Router 호스팅을 위한 간편한 가격 책정
안정적인 프로덕션 환경에 맞춰 구축된 인프라에서 React Router 앱을 호스팅하세요. 안심하고 배포할 수 있으며, 만약 만족스럽지 않다면 30일 환불 보증이 제공됩니다.
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
React Router 앱이 빠른 속도를 유지하도록
기존 작업 방식에 맞는 설정으로 React Router 앱을 배포하세요. Node.js 호스팅에 코드를 푸시하고 추가 구성 없이 라우트, 로더 및 서버 로직을 실행하여 로컬 개발 환경을 프로덕션 환경으로 더욱 간편하게 이전할 수 있습니다. 앱은 트래픽 처리와 안정적인 온라인 상태를 유지하도록 구축된 관리형 인프라에서 운영됩니다. 덕분에 배포 관련 작업을 줄이고 UI, 데이터 흐름 및 제품 변경에 더욱 집중할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
React Router 호스팅 관련 FAQ
React Router 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
React Router 호스팅이란 무엇인가요?
React Router 호스팅이란 React Router를 사용하는 React 앱을 프로덕션 환경에 배포하여 실제 사용자에게 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 클라이언트 측 라우팅은 Node.js를 지원하는 호스트가 필요하기 때문에, URL을 직접 로드하거나 새로 고침할 때 앱이 올바르게 표시되어야 합니다.
React Router 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node 버전, 프로세스 설정, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 관리 작업이 모두 처리되므로 서버 유지 관리에 시간을 낭비하지 않고 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 React Router 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하면 됩니다. 저장소를 공개하지 않고도 GitHub에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
React Router 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
네, 호스팅 플랜에는 정해진 리소스 제한이 있으며, 앱이 해당 제한을 초과하게 되면 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 트래픽 급증에 따른 추가 요금은 없지만, 지속적으로 높은 사용량을 보일 경우 더 높은 플랜이 필요할 수 있습니다.
React Router 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
앱을 GitHub에 푸시하거나 기존 저장소를 가져온 다음 Hostinger에 연결하고 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 빌드 및 시작 설정을 현재 Node.js 앱으로 지정하고 배포 전에 환경 변수를 확인하세요.