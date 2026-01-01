1Backend는 단일 자체 호스팅 제어 플레인에서 구성 가능한 마이크로서비스 및 마이크로프론트엔드 형태로 AI 애플리케이션을 배포하기 위한 오픈 소스 플랫폼입니다. 이는 사용자 관리, 권한, 시크릿, 구성, 라우팅, 파일 저장소 및 AI 모델 서비스를 번들로 제공하여 팀이 인프라를 연결하는 대신 애플리케이션 로직에 집중할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 1Backend를 자체 호스팅하면 프롬프트, 모델 가중치, 시크릿 및 고객 데이터를 귀하가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 내장 서비스는 필요에 따라 로컬 LLM 및 스테이블 디퓨전 컨테이너를 실행하여 토큰당 벤더 종속성 없이 AI 제품을 위한 프로덕션 준비 백엔드를 제공합니다.