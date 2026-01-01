1Backend 원클릭 설치.
확장 가능한 마이크로서비스 및 마이크로프론트엔드를 활용하여 AI 애플리케이션을 구축하기 위한 자체 호스팅 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
1Backend 활용으로 만들 수 있는 것
1Backend는 단일 자체 호스팅 제어 플레인에서 구성 가능한 마이크로서비스 및 마이크로프론트엔드 형태로 AI 애플리케이션을 배포하기 위한 오픈 소스 플랫폼입니다. 이는 사용자 관리, 권한, 시크릿, 구성, 라우팅, 파일 저장소 및 AI 모델 서비스를 번들로 제공하여 팀이 인프라를 연결하는 대신 애플리케이션 로직에 집중할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 1Backend를 자체 호스팅하면 프롬프트, 모델 가중치, 시크릿 및 고객 데이터를 귀하가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 내장 서비스는 필요에 따라 로컬 LLM 및 스테이블 디퓨전 컨테이너를 실행하여 토큰당 벤더 종속성 없이 AI 제품을 위한 프로덕션 준비 백엔드를 제공합니다.
1Backend의 주요 특징
AI 마이크로서비스 런타임
외부 오케스트레이터 없이 백엔드에서 직접 로컬 LLM 및 이미지 모델을 포함한 AI 컨테이너를 실행하고 오케스트레이션합니다.
내장형 신원
사용자 계정, 역할, 권한, 조직 및 API 키가 기본으로 제공되므로 모든 새로운 서비스는 인증을 자동으로 상속받습니다.
비밀 및 구성
암호화된 비밀 저장소 및 앱별 구성 서비스는 API 키와 설정을 코드 및 버전 관리 외부에 보관합니다.
마이크로프론트엔드 호스팅
단일 라우팅 레이어를 통해 여러 프런트엔드를 제공하여, 독립적인 팀이 전체 앱을 다시 빌드할 필요 없이 UI 모듈을 배포할 수 있도록 합니다.
부트스트랩 매니페스트
여러 환경에서 재현 가능한 코드형 인프라 배포를 위해 경로, 권한, 구성 및 보안 정보를 YAML 매니페스트에 정의합니다.
Hostinger에서 1Backend을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.