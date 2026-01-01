PigeonPod는 YouTube 채널, 재생 목록, 동영상 및 Bilibili 콘텐츠를 표준 RSS 팟캐스트 피드로 변환하는 자체 호스팅 팟캐스트 피드 생성기입니다. PigeonPod 내에서 모든 YouTube 채널을 구독하면 새 에피소드를 오디오 또는 비디오로 자동 다운로드하고, Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts 등 모든 팟캐스트 클라이언트에서 직접 구독할 수 있는 비밀번호로 보호된 RSS 피드를 생성합니다.

브라우저 확장 프로그램이나 수동적인 해결 방법과 달리, PigeonPod는 구독, yt-dlp를 통한 다운로드, ffmpeg를 통한 트랜스코딩, 피드 생성 및 RSS 제공을 포함한 전체 파이프라인을 사용자 서버에서 처리합니다. 필요한 모든 도구는 Docker 이미지 내에 번들로 제공되므로, 추가로 설치하거나 구성할 필요가 없습니다.