PigeonPod 원클릭 설치
YouTube 및 Bilibili 채널을 모든 팟캐스트 앱에서 구독 가능한 RSS 피드로 변환하는 자체 호스팅 팟캐스트 피드 생성기입니다.
PigeonPod용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PigeonPod 활용으로 만들 수 있는 것
PigeonPod는 YouTube 채널, 재생 목록, 동영상 및 Bilibili 콘텐츠를 표준 RSS 팟캐스트 피드로 변환하는 자체 호스팅 팟캐스트 피드 생성기입니다. PigeonPod 내에서 모든 YouTube 채널을 구독하면 새 에피소드를 오디오 또는 비디오로 자동 다운로드하고, Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts 등 모든 팟캐스트 클라이언트에서 직접 구독할 수 있는 비밀번호로 보호된 RSS 피드를 생성합니다.
브라우저 확장 프로그램이나 수동적인 해결 방법과 달리, PigeonPod는 구독, yt-dlp를 통한 다운로드, ffmpeg를 통한 트랜스코딩, 피드 생성 및 RSS 제공을 포함한 전체 파이프라인을 사용자 서버에서 처리합니다. 필요한 모든 도구는 Docker 이미지 내에 번들로 제공되므로, 추가로 설치하거나 구성할 필요가 없습니다.
PigeonPod의 주요 특징
YouTube 및 Bilibili 가져오기
YouTube 채널, 재생목록, 개별 동영상 또는 Bilibili 채널 및 재생목록을 구독하세요. — PigeonPod은(는) 새로운 업로드를 추적하고 자동으로 동기화합니다.
표준 RSS 피드 출력
비밀번호로 보호된 RSS 피드를 생성하여 어떤 팟캐스트 앱이든 구독할 수 있도록 하며, YouTube 구독을 일반적인 팟캐스트 청취 워크플로로 가져옵니다.
오디오 및 비디오 품질 관리
피드별로 출력 형식, 비트레이트 및 품질을 구성하여 청취용으로 압축된 오디오 전용 파일 또는 시청용 전체 비디오를 재다운로드 없이 얻을 수 있습니다.
에피소드 필터 및 제한
피드별로 키워드 필터, 재생 시간 임계값, 에피소드 수 제한을 설정하여 구독이 실제로 원하는 콘텐츠에 집중되도록 하세요.
S3 및 로컬 스토리지
다운로드한 에피소드를 VPS 볼륨에 저장하거나, 더 큰 라이브러리를 위해 MinIO, Cloudflare R2 또는 AWS S3와 같은 S3 호환 서비스로 라우팅하세요.
Hostinger에서 PigeonPod을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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