Budge 원클릭 설치
개인 지출 추적, 예산 책정 및 재무 목표 관리를 위한 자가 호스팅 개인 재무 앱.
Budge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Budge 활용으로 만들 수 있는 것
Budge는 개인 및 가정이 지출을 추적하고, 소비 패턴을 모니터링하며, 접근하기 쉬운 웹 인터페이스를 통해 재정 목표를 달성하도록 돕는 개인 재정 예산 관리 애플리케이션입니다. 여러 계정 유형, 사용자 정의 지출 범주 및 반복 거래 관리를 지원하여, 사용자들이 클라우드 기반 금융 서비스에 의존하지 않고도 재정 상태를 완벽하게 파악할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 Budge를 셀프 호스팅하면 은행 정보, 지출 내역 및 재정 목표가 전적으로 사용자 인프라 내에 유지되며, 타사 플랫폼과 공유되거나 광고 프로파일링에 사용되지 않습니다. 영구 스토리지는 수년간의 재정 기록을 보존하며, 반응형 브라우저 인터페이스를 통해 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Budge의 주요 특징
비용 추적
정확한 재무 기록을 유지하기 위해 당좌 예금, 저축 예금, 신용 카드, 현금 등 다양한 계좌 유형의 거래를 기록하고 분류합니다.
예산 모니터링
카테고리별 지출 한도를 설정하고 실시간으로 진행 상황을 추적하여 예산 초과 위험이 있을 때 즉시 알 수 있습니다.
시각적 지출 보고서
차트와 대시보드는 지출 패턴과 예산 성과를 한눈에 보여주어, 매달 돈이 어디로 지출되는지 쉽게 파악할 수 있도록 합니다.
목표 추적
저축 또는 부채 감소 목표를 설정하고 시간 경과에 따른 진행 상황을 모니터링하여 추상적인 재정 목표를 측정 가능한 이정표로 전환합니다.
개인 정보 보호 우선 디자인
모든 금융 데이터는 외부 공유 없이 귀하의 VPS에 로컬로 저장되어, 민감한 정보를 광고 네트워크 및 데이터 브로커로부터 보호합니다.
Hostinger에서 Budge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.