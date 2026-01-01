Budge는 개인 및 가정이 지출을 추적하고, 소비 패턴을 모니터링하며, 접근하기 쉬운 웹 인터페이스를 통해 재정 목표를 달성하도록 돕는 개인 재정 예산 관리 애플리케이션입니다. 여러 계정 유형, 사용자 정의 지출 범주 및 반복 거래 관리를 지원하여, 사용자들이 클라우드 기반 금융 서비스에 의존하지 않고도 재정 상태를 완벽하게 파악할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 Budge를 셀프 호스팅하면 은행 정보, 지출 내역 및 재정 목표가 전적으로 사용자 인프라 내에 유지되며, 타사 플랫폼과 공유되거나 광고 프로파일링에 사용되지 않습니다. 영구 스토리지는 수년간의 재정 기록을 보존하며, 반응형 브라우저 인터페이스를 통해 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다.