Actual Budget은 빠르고 로컬 우선 개인 재정 관리 애플리케이션으로, 봉투 예산 책정 방법론을 기반으로 구축되어 버는 모든 돈을 사용하기 전에 특정 카테고리에 할당합니다. 원래는 상업용 제품이었으나 개발자에 의해 오픈 소스화되었으며, 현재는 활발한 커뮤니티에 의해 유지 관리되어 YNAB의 가장 유능한 무료 대안 중 하나가 되었습니다.

Actual Budget은 로컬 우선 아키텍처를 사용하므로, 금융 데이터는 타사 클라우드가 아닌 사용자가 제어하는 인프라에 저장됩니다. 다중 장치 동기화는 자체 호스팅 서버를 통해 계속 작동하며, 선택적 종단 간 암호화는 전송 중인 데이터를 보호합니다. SimpleFIN(미국/캐나다) 및 GoCardless(EU/영국)를 통한 은행 연결은 거래를 자동으로 가져오며, YNAB 가져오기 지원은 마이그레이션을 간단하게 만듭니다.