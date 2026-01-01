Actual Budget 원클릭 설치.
개인 정보 보호 중심의 개인 금융 앱으로, 봉투 예산 방식을 활용하여 모든 돈에 목적을 부여합니다.
Actual Budget용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Actual Budget 활용으로 만들 수 있는 것
Actual Budget은 빠르고 로컬 우선 개인 재정 관리 애플리케이션으로, 봉투 예산 책정 방법론을 기반으로 구축되어 버는 모든 돈을 사용하기 전에 특정 카테고리에 할당합니다. 원래는 상업용 제품이었으나 개발자에 의해 오픈 소스화되었으며, 현재는 활발한 커뮤니티에 의해 유지 관리되어 YNAB의 가장 유능한 무료 대안 중 하나가 되었습니다.
Actual Budget은 로컬 우선 아키텍처를 사용하므로, 금융 데이터는 타사 클라우드가 아닌 사용자가 제어하는 인프라에 저장됩니다. 다중 장치 동기화는 자체 호스팅 서버를 통해 계속 작동하며, 선택적 종단 간 암호화는 전송 중인 데이터를 보호합니다. SimpleFIN(미국/캐나다) 및 GoCardless(EU/영국)를 통한 은행 연결은 거래를 자동으로 가져오며, YNAB 가져오기 지원은 마이그레이션을 간단하게 만듭니다.
Actual Budget의 주요 특징
봉투 예산
지출하기 전에 모든 돈을 특정 카테고리에 할당하여, 대략적인 추정치보다는 실제 수입을 기반으로 명확한 계획을 제공합니다.
로컬 우선 데이터 소유권
귀하의 금융 데이터는 상업용 클라우드가 아닌 자체 서버에 저장되어, 제3자 침해 또는 공급업체 정책 변경으로부터 민감한 계정 정보를 보호합니다.
다중 기기 동기화
자체 호스팅 서버를 통해 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터 간에 예산을 동기화하여 모든 가족 구성원이 동일한 최신 수치를 볼 수 있도록 합니다.
은행 계좌 연동
SimpleFIN(미국/캐나다) 또는 GoCardless(EU/영국)를 통해 실제 은행 계좌에 연결하여 거래를 자동으로 가져오고, 수동 데이터 입력을 줄일 수 있습니다.
상세 재무 보고서
순자산, 현금 흐름 및 지출 추세에 대한 내장 보고서는 별도의 스프레드시트 없이도 정보에 입각한 재정적 결정을 내릴 수 있는 가시성을 제공합니다.
Hostinger에서 Actual Budget을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.