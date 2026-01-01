원클릭 설치로 Bigcapital 배포
다중 통화, 지능형 보고 및 완벽한 복식 부기 원장을 지원하는 자체 호스팅 재무 회계 플랫폼.
Bigcapital용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bigcapital 활용으로 만들 수 있는 것
Bigcapital은 QuickBooks, Xero, Wave의 자체 호스팅 대안으로 설계된 현대적인 오픈 소스 재무 회계 플랫폼입니다. 다중 통화 지원, 고객 및 공급업체 기록, 송장 및 청구서, 재고 추적, 수동 분개장, 그리고 지능형 보고(재무제표, 현금 흐름, 매출채권 및 매입채무 연령 분석, 세금 요약)를 포함하는 완전한 복식 부기 원장을 구현하며, 이 모든 것은 기본 원장에서 생성됩니다.
VPS에 Bigcapital을 자체 호스팅하면 고객 송장, 은행 거래 및 재무 기록을 SaaS 회계 서비스에 맡기는 대신 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이 플랫폼은 격리된 데이터베이스를 사용하여 인스턴스당 여러 회사(테넌트)를 지원하며, 결제 및 은행 피드를 위해 Stripe 및 Plaid와 통합되고, 사용자 정의 통합 및 보고를 위한 포괄적인 API를 제공합니다.
Bigcapital의 주요 특징
복식 부기 장부
계정과목표, 수동 분개장, 표준 회계 워크플로우에 직접 매핑되는 감사 친화적인 거래 내역을 갖춘 완전한 복식부기 총계정원장.
다중 통화
해외 고객 및 공급업체 전반에 걸쳐 송장, 청구서, 보고서에 대한 구성 가능한 환율 소스를 갖춘 기본 다중 통화 지원.
송장 및 청구서
결제 추적 기능이 있는 고객 인보이스 발행, 결제 일정 관리 기능이 있는 공급업체 청구서, 반복 거래, 그리고 번들로 제공되는 Gotenberg 통합을 통한 PDF 생성.
지능형 보고서
손익, 대차대조표, 현금 흐름, 매출채권/매입채무 연령 분석, 판매세 요약, 그리고 원장에서 실시간으로 생성되는 맞춤형 재무 보고서.
설계상 다중 테넌트
각 회사에는 자체적으로 격리된 데이터베이스가 제공되므로, 단일 인스턴스로 엄격한 데이터 분리 하에 여러 비즈니스를 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Bigcapital을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.