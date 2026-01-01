Bigcapital은 QuickBooks, Xero, Wave의 자체 호스팅 대안으로 설계된 현대적인 오픈 소스 재무 회계 플랫폼입니다. 다중 통화 지원, 고객 및 공급업체 기록, 송장 및 청구서, 재고 추적, 수동 분개장, 그리고 지능형 보고(재무제표, 현금 흐름, 매출채권 및 매입채무 연령 분석, 세금 요약)를 포함하는 완전한 복식 부기 원장을 구현하며, 이 모든 것은 기본 원장에서 생성됩니다.

VPS에 Bigcapital을 자체 호스팅하면 고객 송장, 은행 거래 및 재무 기록을 SaaS 회계 서비스에 맡기는 대신 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이 플랫폼은 격리된 데이터베이스를 사용하여 인스턴스당 여러 회사(테넌트)를 지원하며, 결제 및 은행 피드를 위해 Stripe 및 Plaid와 통합되고, 사용자 정의 통합 및 보고를 위한 포괄적인 API를 제공합니다.