원클릭 설치로 SuperTokens 배포
세션 관리, 비밀번호 없는 로그인, 소셜 OAuth 및 MFA를 갖춘 오픈 소스 인증 백엔드 — Auth0 및 Firebase Auth의 자체 호스팅 대안.
SuperTokens용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SuperTokens 활용으로 만들 수 있는 것
SuperTokens는 Auth0 및 Firebase Auth와 같은 독점 인증 서비스의 오픈 소스 대안입니다. 이는 React, Node.js, Python, Go 및 모바일 플랫폼용 공식 SDK를 사용하여 애플리케이션이 통합할 수 있는 백엔드 코어 API를 제공합니다. SuperTokens는 이메일/비밀번호 로그인, 비밀번호 없는 흐름, 소셜 OAuth, 다단계 인증, 자동 토큰 새로 고침을 통한 고급 세션 관리, 그리고 일반적인 인증 공격으로부터의 보호를 모두 잘 문서화된 API를 통해 처리합니다.
SuperTokens를 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명 및 세션 데이터가 귀하의 완전한 통제 하에 PostgreSQL 데이터베이스에 유지되며, 애플리케이션이 성장함에 따라 불리하게 작용하는 사용자당 요금 없이 사용할 수 있습니다. 이 템플릿은 프로덕션 사용을 위해 준비된 PostgreSQL과 함께 SuperTokens Core를 배포합니다.
SuperTokens의 주요 특징
다양한 인증 방법
이메일/비밀번호, 비밀번호 없는 매직 링크, 소셜 OAuth 제공업체를 기본적으로 지원합니다. 별도의 코드 없이 사용자가 기대하는 흐름을 추가할 수 있습니다.
고급 세션 관리
토큰 로테이션, 자동 새로 고침 및 세션 취소를 안전하게 처리하여 사용자를 세션 하이재킹 및 고정 공격으로부터 보호합니다.
사전 구축된 UI 컴포넌트
처음부터 인증 UI를 구축할 필요 없이, 귀하의 브랜드에 맞는 로그인, 회원가입, 비밀번호 재설정을 위한 드롭인 React, Vue, Angular 컴포넌트.
다단계 인증
타사 서비스나 추가 사용자당 요금 없이 모든 인증 흐름에 TOTP 또는 이메일 기반 MFA를 추가할 수 있습니다.
역할 및 권한
SuperTokens의 내장된 사용자 관리 및 역할 API를 사용하여 애플리케이션에서 사용자에게 역할을 할당하고 권한 확인을 적용하세요.
Hostinger에서 SuperTokens을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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