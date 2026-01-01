SuperTokens는 Auth0 및 Firebase Auth와 같은 독점 인증 서비스의 오픈 소스 대안입니다. 이는 React, Node.js, Python, Go 및 모바일 플랫폼용 공식 SDK를 사용하여 애플리케이션이 통합할 수 있는 백엔드 코어 API를 제공합니다. SuperTokens는 이메일/비밀번호 로그인, 비밀번호 없는 흐름, 소셜 OAuth, 다단계 인증, 자동 토큰 새로 고침을 통한 고급 세션 관리, 그리고 일반적인 인증 공격으로부터의 보호를 모두 잘 문서화된 API를 통해 처리합니다.

SuperTokens를 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명 및 세션 데이터가 귀하의 완전한 통제 하에 PostgreSQL 데이터베이스에 유지되며, 애플리케이션이 성장함에 따라 불리하게 작용하는 사용자당 요금 없이 사용할 수 있습니다. 이 템플릿은 프로덕션 사용을 위해 준비된 PostgreSQL과 함께 SuperTokens Core를 배포합니다.