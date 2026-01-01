Authentik은 유연한 오픈 소스 ID 공급자로, 일반적으로 ID 인프라와 관련된 복잡성 없이 조직에 엔터프라이즈급 인증 및 사용자 관리를 제공합니다. OAuth2, OpenID Connect 및 SAML 프로토콜을 지원하여 사용자 인증이 필요한 거의 모든 애플리케이션 또는 서비스와 호환됩니다. 다단계 인증, 사용자 지정 가능한 로그인 흐름, LDAP 통합 및 셀프 서비스 사용자 포털이 그 기능을 완성합니다.

Authentik을 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명 및 세션 데이터에 대한 완전한 데이터 주권을 확보하고, 상업용 ID 공급자가 부과하는 반복적인 사용자당 요금을 없애며, 조직의 정확한 요구 사항에 맞게 인증 흐름을 조정할 수 있습니다. 이 배포는 서버, 백그라운드 작업자, PostgreSQL 및 Redis를 실행합니다. 이는 프로덕션 준비가 된 ID 플랫폼에 필요한 모든 것입니다.