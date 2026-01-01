Authentik 원클릭 설치
모든 애플리케이션에 기업 SSO, OAuth2, SAML 및 다단계 인증을 제공하는 오픈 소스 ID 공급자.
Authentik용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Authentik 활용으로 만들 수 있는 것
Authentik은 유연한 오픈 소스 ID 공급자로, 일반적으로 ID 인프라와 관련된 복잡성 없이 조직에 엔터프라이즈급 인증 및 사용자 관리를 제공합니다. OAuth2, OpenID Connect 및 SAML 프로토콜을 지원하여 사용자 인증이 필요한 거의 모든 애플리케이션 또는 서비스와 호환됩니다. 다단계 인증, 사용자 지정 가능한 로그인 흐름, LDAP 통합 및 셀프 서비스 사용자 포털이 그 기능을 완성합니다.
Authentik을 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명 및 세션 데이터에 대한 완전한 데이터 주권을 확보하고, 상업용 ID 공급자가 부과하는 반복적인 사용자당 요금을 없애며, 조직의 정확한 요구 사항에 맞게 인증 흐름을 조정할 수 있습니다. 이 배포는 서버, 백그라운드 작업자, PostgreSQL 및 Redis를 실행합니다. 이는 프로덕션 준비가 된 ID 플랫폼에 필요한 모든 것입니다.
Authentik의 주요 특징
범용 SSO 프로토콜
OAuth2, OpenID Connect 및 SAML 지원은 Authentik이 별도의 설정 없이 사실상 모든 최신 애플리케이션 또는 서비스의 ID 공급자 역할을 할 수 있음을 의미합니다.
유연한 MFA
TOTP 인증 앱, WebAuthn 하드웨어 키 또는 SMS를 통해 다단계 인증을 강제합니다. 애플리케이션 또는 사용자 그룹별로 구성 가능합니다.
맞춤 설정 가능한 로그인 흐름
조직의 보안 요구 사항에 맞춰 조건부 단계, 맞춤형 브랜딩, 정책 기반 액세스 제어를 사용하여 인증 파이프라인을 설계합니다.
LDAP 디렉터리 통합
기존 Active Directory 또는 LDAP 디렉터리에 연결하여 사용자 및 그룹을 동기화하면, 사용자 데이터베이스를 처음부터 다시 구축할 필요가 없습니다.
감사 및 규정 준수 로깅
상세한 이벤트 로그 및 감사 추적은 모든 인증 이벤트를 기록하여 보안 검토 및 규정 준수에 필요한 가시성을 제공합니다.
Hostinger에서 Authentik을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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