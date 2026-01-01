원클릭 설치로 Authorizer 배포
오픈 소스 자체 호스팅 인증 서버로, 타사 SaaS 없이 앱에 완전한 ID 계층을 제공합니다.
Authorizer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
Authorizer 활용으로 만들 수 있는 것
Authorizer는 Auth0, Firebase Auth 또는 Clerk와 같은 클라우드 서비스를 대체하는 자체 호스팅 인증 및 권한 부여 서버입니다. 이메일/비밀번호 로그인, 10개 이상의 제공업체와 소셜 OAuth, 매직 링크, 다단계 인증 및 역할 기반 접근 제어를 즉시 제공하며, 이 모든 것은 사용자 데이터를 자체 데이터베이스에 저장하여 사용자 인프라 내에서 실행됩니다.
사용자당 요금을 지불하거나 타사에 사용자 자격 증명을 맡기는 대신, Authorizer를 자체 호스팅하면 ID 계층에 대한 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다. Authorizer는 GraphQL API와 애플리케이션이 리디렉션할 수 있는 내장 로그인 페이지를 노출하며, SQLite, PostgreSQL, MySQL 또는 13개 이상의 지원되는 데이터베이스 백엔드 중 하나를 기반으로 합니다.
Authorizer의 주요 특징
소셜 및 비밀번호 없는 로그인
Google, GitHub 및 10개 이상의 OAuth 제공업체와 매직 링크, TOTP 기반 MFA를 지원하여 사용자가 원하는 방식으로 로그인할 수 있도록 합니다.
역할 기반 접근 제어
사용자 지정 역할과 보호된 역할을 정의하여 인증된 사용자가 애플리케이션 내에서 수행할 수 있는 작업을 제한합니다.
GraphQL API
사용자 관리, 토큰 발행 및 구성을 위한 완전한 GraphQL 인터페이스를 통해 어떤 기술 스택에서도 통합이 간편합니다.
내장형 로그인 UI
바로 사용할 수 있는 로그인 페이지(/app)와 관리자 대시보드(/dashboard)가 함께 제공됩니다. — 시작하는 데 사용자 지정 인증 UI가 필요하지 않습니다.
13개 이상 데이터베이스 백엔드
단순성을 위해 SQLite를 사용하거나, 필요에 따라 PostgreSQL, MySQL, MongoDB 또는 10개 이상의 다른 지원되는 데이터베이스 중 하나에 연결하여 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Authorizer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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권장 서버 위치:
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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