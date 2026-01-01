Authorizer는 Auth0, Firebase Auth 또는 Clerk와 같은 클라우드 서비스를 대체하는 자체 호스팅 인증 및 권한 부여 서버입니다. 이메일/비밀번호 로그인, 10개 이상의 제공업체와 소셜 OAuth, 매직 링크, 다단계 인증 및 역할 기반 접근 제어를 즉시 제공하며, 이 모든 것은 사용자 데이터를 자체 데이터베이스에 저장하여 사용자 인프라 내에서 실행됩니다.

사용자당 요금을 지불하거나 타사에 사용자 자격 증명을 맡기는 대신, Authorizer를 자체 호스팅하면 ID 계층에 대한 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다. Authorizer는 GraphQL API와 애플리케이션이 리디렉션할 수 있는 내장 로그인 페이지를 노출하며, SQLite, PostgreSQL, MySQL 또는 13개 이상의 지원되는 데이터베이스 백엔드 중 하나를 기반으로 합니다.