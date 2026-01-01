Vaultwarden 원클릭 설치.
경량의 자체 호스팅 Bitwarden 호환 비밀번호 관리자로, Rust로 작성되었으며 Traefik을 통해 자동 HTTPS를 지원합니다.
Vaultwarden용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Vaultwarden 활용으로 만들 수 있는 것
Vaultwarden은 Rust로 작성된 비공식 경량 Bitwarden 서버 API 구현입니다. 이는 공식 Bitwarden 서버에 필요한 메모리의 일부만을 사용하면서도 모든 공식 Bitwarden 클라이언트 — 브라우저 확장 프로그램, 데스크톱 앱, 모바일 앱 — 와 완벽하게 호환되며, 수정 없이 모두 작동합니다.
VPS에 암호 저장소를 자체 호스팅하면 모든 암호, 보안 노트 및 자격 증명을 전적으로 사용자 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 이 템플릿은 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통해 Let's Encrypt 인증서와 함께 HTTPS를 자동으로 라우팅하여, 첫 배포부터 Bitwarden 클라이언트의 HTTPS 요구 사항을 충족합니다.
Vaultwarden의 주요 특징
Bitwarden 호환 가능
모든 공식 비트워든 브라우저 확장 프로그램, 데스크톱 및 모바일 클라이언트는 어떠한 수정 없이 볼트워든에 연결됩니다.
Rust 효율성
Rust로 작성된 Vaultwarden은 공식 Java 기반 Bitwarden 서버에 필요한 RAM과 CPU의 극히 일부만을 사용합니다.
자동 HTTPS
사전 설치된 Traefik 프록시와 Let's Encrypt 인증서를 통해 트래픽이 라우팅되어, Bitwarden의 HTTPS 요구 사항을 즉시 충족합니다.
조직 지원
Vaultwarden의 조직 및 컬렉션 기능을 사용하여 가족 또는 팀 구성원과 볼트 항목을 공유하세요.
비상 모드 접근
계정 복구 시나리오를 위한 구성 가능한 대기 기간을 설정하여, 신뢰할 수 있는 연락처에 귀하의 볼트에 대한 긴급 액세스 권한을 부여하세요.
Hostinger에서 Vaultwarden을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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