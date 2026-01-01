Vaultwarden은 Rust로 작성된 비공식 경량 Bitwarden 서버 API 구현입니다. 이는 공식 Bitwarden 서버에 필요한 메모리의 일부만을 사용하면서도 모든 공식 Bitwarden 클라이언트 — 브라우저 확장 프로그램, 데스크톱 앱, 모바일 앱 — 와 완벽하게 호환되며, 수정 없이 모두 작동합니다.

VPS에 암호 저장소를 자체 호스팅하면 모든 암호, 보안 노트 및 자격 증명을 전적으로 사용자 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 이 템플릿은 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통해 Let's Encrypt 인증서와 함께 HTTPS를 자동으로 라우팅하여, 첫 배포부터 Bitwarden 클라이언트의 HTTPS 요구 사항을 충족합니다.