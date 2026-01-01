2FAuth는 Google Authenticator 및 Authy와 같은 모바일 인증 앱의 오픈 소스 웹 기반 대안입니다. 깔끔한 브라우저 인터페이스를 통해 시간 기반 일회용 비밀번호(TOTP) 및 HOTP 코드를 생성하므로, 인증 코드를 단일 휴대폰에 고정하지 않고도 모든 기기에서 접근할 수 있습니다.

모바일 전용 인증기와 달리, 2FAuth는 암호화된 저장소와 선택적 계정 보호 기능을 통해 사용자가 제어하는 인프라에 비밀을 저장합니다. 이는 공급업체 종속이 없고, 상업 서비스와 데이터가 공유되지 않으며, 가장 필요할 때 분실되거나 손상될 수 있는 휴대폰에 의존할 필요가 없음을 의미합니다.