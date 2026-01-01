원클릭 설치로 2FAuth 배포
모든 기기에서 액세스할 수 있는 자가 호스팅 웹 기반 2단계 인증 관리자로, 코드를 직접 관리할 수 있습니다.
2FAuth용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
2FAuth 활용으로 만들 수 있는 것
2FAuth는 Google Authenticator 및 Authy와 같은 모바일 인증 앱의 오픈 소스 웹 기반 대안입니다. 깔끔한 브라우저 인터페이스를 통해 시간 기반 일회용 비밀번호(TOTP) 및 HOTP 코드를 생성하므로, 인증 코드를 단일 휴대폰에 고정하지 않고도 모든 기기에서 접근할 수 있습니다.
모바일 전용 인증기와 달리, 2FAuth는 암호화된 저장소와 선택적 계정 보호 기능을 통해 사용자가 제어하는 인프라에 비밀을 저장합니다. 이는 공급업체 종속이 없고, 상업 서비스와 데이터가 공유되지 않으며, 가장 필요할 때 분실되거나 손상될 수 있는 휴대폰에 의존할 필요가 없음을 의미합니다.
2FAuth의 주요 특징
웹 기반 접근
모든 기기의 모든 브라우저에서 모든 2FA 코드에 액세스하여 중요한 로그인 순간에 단일 휴대폰에 대한 의존도를 없앱니다.
TOTP 및 HOTP 지원
시간 기반 및 카운터 기반 일회용 비밀번호를 모두 생성하며, 2단계 인증(2FA)을 제공하는 거의 모든 서비스에서 사용하는 인증 표준을 다룹니다.
간편한 계정 설정
QR 코드 스캔 또는 수동 입력을 통해 계정을 추가하고, 빠른 시각적 식별을 위해 아이콘과 함께 그룹으로 정리하세요.
가져오기 및 내보내기
Google Authenticator, Aegis, 2FAS에서 내장된 가져오기 도구를 사용하여 마이그레이션하고, 언제든지 데이터를 내보내 종속을 방지하세요.
비밀번호 없는 로그인
WebAuthn 지원을 통해 비밀번호 없이 2FAuth 자체에 인증할 수 있으며, 이는 다른 계정을 보호하는 관리자에 최신 보안 계층을 추가합니다.
Hostinger에서 2FAuth을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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