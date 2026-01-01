VERT는 WebAssembly를 사용하여 브라우저에서 모든 것을 로컬로 처리하는 오픈 소스 파일 변환 도구입니다. 파일은 사용자 기기를 절대 벗어나지 않습니다. 서버 측 처리, 업로드, 데이터 보존이 없습니다. FFmpeg-WASM을 사용하여 문서, 이미지, 오디오, 비디오를 변환합니다.

VPS에 VERT를 자체 호스팅하면 타사 변환 서비스에 의존할 필요 없이 어떤 브라우저에서든 접근 가능한 개인 팀 도구로 사용할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 일괄 변환, 파일 크기 제한 없음, 클라우드 종속성 없음은 개인 정보 보호에 민감한 워크플로를 위한 실용적인 대안이 됩니다.