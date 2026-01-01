VERT 원클릭 설치.
WebAssembly를 사용하여 브라우저에서 완전히 실행되는 오픈 소스 파일 변환기 — 파일 업로드 없이, 완벽한 개인 정보 보호.
VERT용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
VERT 활용으로 만들 수 있는 것
VERT는 WebAssembly를 사용하여 브라우저에서 모든 것을 로컬로 처리하는 오픈 소스 파일 변환 도구입니다. 파일은 사용자 기기를 절대 벗어나지 않습니다. 서버 측 처리, 업로드, 데이터 보존이 없습니다. FFmpeg-WASM을 사용하여 문서, 이미지, 오디오, 비디오를 변환합니다.
VPS에 VERT를 자체 호스팅하면 타사 변환 서비스에 의존할 필요 없이 어떤 브라우저에서든 접근 가능한 개인 팀 도구로 사용할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 일괄 변환, 파일 크기 제한 없음, 클라우드 종속성 없음은 개인 정보 보호에 민감한 워크플로를 위한 실용적인 대안이 됩니다.
VERT의 주요 특징
브라우저 전용 처리
모든 변환은 WebAssembly를 사용하여 로컬에서 이루어집니다 — 파일은 사용자 브라우저를 떠나지 않으며, 완벽한 데이터 프라이버시를 보장합니다.
파일 크기 제한 없음
업로드 제한이 있는 클라우드 변환기와 달리, VERT는 사용 가능한 장치 메모리를 사용하여 브라우저에서 직접 모든 크기의 파일을 처리합니다.
다중 형식 지원
FFmpeg-WASM 변환 엔진을 사용하여 문서, 이미지, 오디오, 비디오를 수십 가지 형식으로 변환합니다.
일괄 변환
여러 파일을 한 번에 끌어다 놓아 단계를 반복할 필요 없이 단일 일괄 작업으로 모두 변환할 수 있습니다.
Hostinger에서 VERT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.