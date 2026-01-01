WireMock은 엔지니어링 팀이 실제 서비스를 프로그래밍 가능한 목(mock)으로 대체할 수 있도록 하는 오픈 소스 HTTP API 시뮬레이터입니다. REST API 또는 JSON 파일을 통해 스텁을 정의하고, URL, 헤더, 쿼리 매개변수, 쿠키 또는 본문 내용으로 들어오는 요청을 일치시키며, Handlebars 템플릿으로 생성된 동적 응답을 반환합니다. 실제 트래픽을 기록하고 나중에 재생하여 오프라인에서 프로덕션 시나리오를 재현할 수 있습니다.

자체 VPS에 WireMock을 자체 호스팅하면 모든 팀에 계약 테스트, 데모 데이터, 타사 API 대역 및 지연 시간 주입 또는 잘못된 페이로드와 같은 카오스 시나리오를 위한 공유 목(mock) 환경을 제공합니다. 영구 볼륨은 매핑 정의, 응답 파일 및 사용자 지정 확장을 재배포 전반에 걸쳐 손상되지 않게 유지하므로 테스트 픽스처가 서버와 함께 이동합니다.