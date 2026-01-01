WireMock 원클릭 설치
REST 서비스 시뮬레이션, 엣지 케이스 테스트 및 병렬 개발을 위한 업계 표준 HTTP API 모의 서버입니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WireMock 활용으로 만들 수 있는 것
WireMock은 엔지니어링 팀이 실제 서비스를 프로그래밍 가능한 목(mock)으로 대체할 수 있도록 하는 오픈 소스 HTTP API 시뮬레이터입니다. REST API 또는 JSON 파일을 통해 스텁을 정의하고, URL, 헤더, 쿼리 매개변수, 쿠키 또는 본문 내용으로 들어오는 요청을 일치시키며, Handlebars 템플릿으로 생성된 동적 응답을 반환합니다. 실제 트래픽을 기록하고 나중에 재생하여 오프라인에서 프로덕션 시나리오를 재현할 수 있습니다.
자체 VPS에 WireMock을 자체 호스팅하면 모든 팀에 계약 테스트, 데모 데이터, 타사 API 대역 및 지연 시간 주입 또는 잘못된 페이로드와 같은 카오스 시나리오를 위한 공유 목(mock) 환경을 제공합니다. 영구 볼륨은 매핑 정의, 응답 파일 및 사용자 지정 확장을 재배포 전반에 걸쳐 손상되지 않게 유지하므로 테스트 픽스처가 서버와 함께 이동합니다.
WireMock의 주요 특징
유연한 요청 매칭
들어오는 HTTP 요청을 URL 패턴, 헤더, 쿼리 파라미터, 쿠키, JSON 또는 XML 본문 콘텐츠와 일치시켜 정확한 스텁을 선택합니다.
동적 응답 템플릿
요청 데이터, 임의 값, 날짜 및 사용자 지정 헬퍼에 액세스하여 Handlebars 템플릿을 사용하여 즉석에서 응답을 생성합니다.
녹화 및 재생
실제 업스트림을 대상으로 실시간 트래픽을 캡처하고, 기록된 상호작용을 나중에 재생하여 네트워크 종속성 없이 시나리오를 재현합니다.
오류 및 지연 시뮬레이션
구성 가능한 지연, 끊어진 연결, 잘못된 형식의 페이로드를 주입하여 애플리케이션이 신뢰할 수 없는 다운스트림 서비스를 어떻게 처리하는지 테스트합니다.
상태 저장 시나리오
상태 머신으로 다단계 워크플로우를 모델링하여 동일한 엔드포인트가 이전 상호 작용에 따라 다른 응답을 반환할 수 있도록 합니다.
관리자 REST API
CI/CD 자동화 및 툴링 통합을 위해 관리자 API를 통해 스텁, 요청 저널, 시나리오 및 기록을 프로그래밍 방식으로 관리합니다.
Hostinger에서 WireMock을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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