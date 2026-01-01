Homebridge는 iOS HomeKit API를 에뮬레이트하여 Apple 생태계를 기본적으로 지원하지 않는 수천 개의 장치에 Siri 제어 및 Home 앱 통합을 가능하게 하는 가벼운 Node.js 서버입니다. 2,000개 이상의 커뮤니티 개발 플러그인을 통해 Ring, Nest, TP-Link, Tuya와 같은 브랜드의 스마트 조명, 온도 조절기, 카메라 및 보안 시스템을 통합된 HomeKit 경험으로 연결합니다.

VPS에서 Homebridge를 실행하면 로컬 전원 또는 네트워크 조건에 관계없이 HomeKit 자동화에 대한 24시간 연중무휴 가용성을 보장하며, 영구적인 플러그인 구성과 전 세계 어디에서나 안정적인 원격 액세스를 제공합니다.