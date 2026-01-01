Homebridge 원클릭 설치
플러그인을 통해 비Apple 스마트 홈 기기를 Siri 및 Apple 홈 앱에 연결하는 가벼운 HomeKit 브릿지.
Homebridge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Homebridge 활용으로 만들 수 있는 것
Homebridge는 iOS HomeKit API를 에뮬레이트하여 Apple 생태계를 기본적으로 지원하지 않는 수천 개의 장치에 Siri 제어 및 Home 앱 통합을 가능하게 하는 가벼운 Node.js 서버입니다. 2,000개 이상의 커뮤니티 개발 플러그인을 통해 Ring, Nest, TP-Link, Tuya와 같은 브랜드의 스마트 조명, 온도 조절기, 카메라 및 보안 시스템을 통합된 HomeKit 경험으로 연결합니다.
VPS에서 Homebridge를 실행하면 로컬 전원 또는 네트워크 조건에 관계없이 HomeKit 자동화에 대한 24시간 연중무휴 가용성을 보장하며, 영구적인 플러그인 구성과 전 세계 어디에서나 안정적인 원격 액세스를 제공합니다.
Homebridge의 주요 특징
2,000개 이상의 장치 플러그인
커뮤니티 플러그인은 거의 모든 스마트 홈 브랜드와 프로토콜을 지원하여, 하드웨어를 교체할 필요 없이 어떤 기기든 HomeKit에 추가할 수 있도록 합니다.
웹 구성 UI
Homebridge Config UI X는 명령줄 액세스 없이 플러그인 설치, 장치 관리 및 로그 보기를 위한 브라우저 기반 인터페이스를 제공합니다.
자식 브리지 모드
오작동하는 플러그인 하나가 전체 HomeKit 설정을 중단시키는 것을 방지하기 위해, 플러그인을 별도의 하위 브릿지로 격리하십시오.
자동 플러그인 업데이트
수동 SSH 세션 없이 웹 UI에서 직접 플러그인을 검색, 설치 및 업데이트하여 장치 통합을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
백업 및 복원
내장 백업 기능은 플러그인 구성 및 HomeKit 페어링 데이터를 실수로 인한 손실로부터 보호합니다.
Hostinger에서 Homebridge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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