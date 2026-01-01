Perplexica는 오픈 소스 AI 기반 답변 엔진으로, 사용자 자체 하드웨어에서 완전히 실행됩니다. 웹을 검색하고 출처가 인용된 정확한 답변을 종합하며, Ollama를 통한 로컬 LLM과 OpenAI, Claude, Groq와 같은 클라우드 공급자를 모두 지원합니다. — 따라서 개인 정보 보호 및 성능 요구 사항에 맞는 모델을 선택할 수 있습니다.

Perplexica를 자체 호스팅하면 모든 검색 쿼리가 사용자 서버에서 비공개로 유지됩니다. 클라우드 기반 AI 검색 제품과 달리, 사용량 추적, 제3자에 의한 쿼리 로깅, 구독료가 없습니다. — 오직 사용자가 완벽하게 제어하는 빠르고 출처가 인용된 답변만 제공됩니다.