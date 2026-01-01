Perplexica 원클릭 배포.
개인 정보 보호에 중점을 둔 AI 검색 엔진으로, 인터넷 지식과 로컬 LLM을 결합하여 쿼리를 추적하지 않고 인용된 답변을 제공합니다.
Perplexica용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Perplexica 활용으로 만들 수 있는 것
Perplexica는 오픈 소스 AI 기반 답변 엔진으로, 사용자 자체 하드웨어에서 완전히 실행됩니다. 웹을 검색하고 출처가 인용된 정확한 답변을 종합하며, Ollama를 통한 로컬 LLM과 OpenAI, Claude, Groq와 같은 클라우드 공급자를 모두 지원합니다. — 따라서 개인 정보 보호 및 성능 요구 사항에 맞는 모델을 선택할 수 있습니다.
Perplexica를 자체 호스팅하면 모든 검색 쿼리가 사용자 서버에서 비공개로 유지됩니다. 클라우드 기반 AI 검색 제품과 달리, 사용량 추적, 제3자에 의한 쿼리 로깅, 구독료가 없습니다. — 오직 사용자가 완벽하게 제어하는 빠르고 출처가 인용된 답변만 제공됩니다.
Perplexica의 주요 특징
인용된 AI 답변
모든 답변에는 출처 링크가 포함되어 있어 정보를 확인하고 AI 생성 콘텐츠를 맹목적으로 신뢰하지 않고 더 깊이 탐구할 수 있습니다.
로컬 LLM 지원
Ollama를 연결하여 외부 서비스로 데이터를 전혀 보내지 않고 오픈 소스 모델을 전적으로 사용자 하드웨어에서 실행할 수 있습니다.
다중 공급자 유연성
단일 인터페이스에서 OpenAI, Claude, Groq 및 기타 클라우드 제공업체 간 전환하여 비용과 기능을 균형 있게 유지하세요.
완전한 검색 개인정보 보호
모든 쿼리는 VPS에 유지됩니다. 광고 네트워크나 사용자 행동을 추적하는 분석 플랫폼과 검색 기록이 공유되지 않습니다.
Hostinger에서 Perplexica을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.