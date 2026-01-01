Zabbix 원클릭 설치
하나의 통합 플랫폼에서 네트워크, 서버, 애플리케이션 및 클라우드 서비스를 위한 엔터프라이즈급 오픈 소스 모니터링.
Zabbix용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Zabbix 활용으로 만들 수 있는 것
Zabbix는 NASA, Salesforce 및 수만 개의 조직에서 네트워크, 서버, 가상 머신, 컨테이너 및 클라우드 서비스의 상태를 추적하기 위해 신뢰하는 엔터프라이즈급 오픈 소스 모니터링 솔루션입니다. 단일 Zabbix 인스턴스는 에이전트, SNMP, IPMI, JMX, HTTP 검사 및 사용자 지정 스크립트를 통해 초당 수만 개의 메트릭을 수집한 다음, 템플릿화된 트리거, 에스컬레이션 규칙 및 풍부한 대시보드를 통해 이상 징후를 표면화할 수 있습니다.
자체 VPS에 Zabbix를 자체 호스팅하면 모든 메트릭, 이벤트 및 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 호스트당 라이선스 비용이나 데이터 송신 요금이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 데이터베이스와 Zabbix 에이전트는 배포가 완료되는 즉시 호스트를 온보딩할 준비가 된 완전한 모니터링 스택을 제공합니다.
Zabbix의 주요 특징
에이전트 및 에이전트리스
모든 모니터링 대상 장치에 소프트웨어를 설치하지 않고도 네이티브 Zabbix 에이전트, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet 및 HTTP 검사를 통해 메트릭을 수집합니다.
자동 검색
호스트, 네트워크 인터페이스, 서비스, 가상 머신을 자동으로 탐지하고 수동 구성 없이 모니터링 템플릿을 적용합니다.
유연한 알림
에스컬레이션 규칙을 정의하고 심각도 및 수신자에 따라 Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, 이메일, SMS, 웹훅으로 알림을 보냅니다.
템플릿 기반 모니터링
수백 개의 즉시 사용 가능한 템플릿이 데이터베이스, 웹 서버, Kubernetes, AWS, VMware, 네트워크 장비 등을 지원하여, 새로운 호스트를 온보딩하는 데 몇 시간이 아닌 몇 분이면 충분합니다.
맞춤 설정 가능한 대시보드
그래프, 지도, 상위 호스트 위젯 및 SLA 보고서를 사용하여 NOC 운영자, 개발자 또는 경영진 이해관계자에게 맞춤화된 대시보드를 구축하세요.
장기 지표
수년간의 용량 계획, 사고 후 검토 및 규정 준수 보고를 위해 과거 데이터와 집계된 추세를 PostgreSQL에 저장합니다.
Hostinger에서 Zabbix을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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