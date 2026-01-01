Zabbix는 NASA, Salesforce 및 수만 개의 조직에서 네트워크, 서버, 가상 머신, 컨테이너 및 클라우드 서비스의 상태를 추적하기 위해 신뢰하는 엔터프라이즈급 오픈 소스 모니터링 솔루션입니다. 단일 Zabbix 인스턴스는 에이전트, SNMP, IPMI, JMX, HTTP 검사 및 사용자 지정 스크립트를 통해 초당 수만 개의 메트릭을 수집한 다음, 템플릿화된 트리거, 에스컬레이션 규칙 및 풍부한 대시보드를 통해 이상 징후를 표면화할 수 있습니다.

자체 VPS에 Zabbix를 자체 호스팅하면 모든 메트릭, 이벤트 및 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 호스트당 라이선스 비용이나 데이터 송신 요금이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 데이터베이스와 Zabbix 에이전트는 배포가 완료되는 즉시 호스트를 온보딩할 준비가 된 완전한 모니터링 스택을 제공합니다.