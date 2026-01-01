Uptime Kuma 원클릭 설치
웹사이트, API 및 서비스를 위한 아름다운 자체 호스팅 업타임 모니터링으로, 상태 페이지와 다채널 알림을 제공합니다.
Uptime Kuma용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Uptime Kuma 활용으로 만들 수 있는 것
Uptime Kuma는 웹사이트, API, TCP 포트, DNS 기록, Docker 컨테이너 등의 가용성을 추적하기 위한 세련된 실시간 대시보드를 갖춘 자체 호스팅 모니터링 도구입니다. 구성 가능한 간격으로 대상을 확인하고 문제가 발생하면 즉시 알림을 보냅니다.
VPS에 자체 호스팅하면 로컬 머신과 독립적으로 24시간 내내 실행되는 영구적인 모니터를 제공합니다. 서비스에 대한 공개 상태 페이지를 만들고, Telegram, Discord, Slack, 이메일 및 웹훅을 포함한 알림 채널을 구성하며, 시간 경과에 따른 과거 가동 시간 비율을 추적할 수 있습니다.
Uptime Kuma의 주요 특징
다중 유형 모니터링
단일 대시보드에서 HTTP/HTTPS 엔드포인트, TCP/UDP 포트, DNS 조회, Docker 컨테이너 및 데이터베이스를 모니터링하세요.
공개 상태 페이지
내부 모니터링 세부 정보를 노출하지 않고 고객에게 서비스 상태를 전달하기 위한 브랜드화된 공개 상태 페이지를 생성하세요.
고급 알림
다운타임 알림을 텔레그램, 디스코드, 슬랙, 이메일, 페이저듀티, 웹훅 및 90개 이상의 다른 알림 채널을 통해 전송합니다.
가동 시간 내역
가동 시간 비율 차트와 응답 시간 그래프를 통해 과거 가용성을 추적하고 안정성 추세를 파악할 수 있습니다.
인증서 모니터링
SSL 인증서 만료일을 모니터링하고, 인증서 만료 전에 알림을 받아 예기치 않은 HTTPS 오류를 방지하세요.
Hostinger에서 Uptime Kuma을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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