Uptime Kuma는 웹사이트, API, TCP 포트, DNS 기록, Docker 컨테이너 등의 가용성을 추적하기 위한 세련된 실시간 대시보드를 갖춘 자체 호스팅 모니터링 도구입니다. 구성 가능한 간격으로 대상을 확인하고 문제가 발생하면 즉시 알림을 보냅니다.

VPS에 자체 호스팅하면 로컬 머신과 독립적으로 24시간 내내 실행되는 영구적인 모니터를 제공합니다. 서비스에 대한 공개 상태 페이지를 만들고, Telegram, Discord, Slack, 이메일 및 웹훅을 포함한 알림 채널을 구성하며, 시간 경과에 따른 과거 가동 시간 비율을 추적할 수 있습니다.