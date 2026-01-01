Apache HertzBeat 원클릭 설치.
서버, 데이터베이스 및 클라우드 서비스 모니터링을 위한 오픈 소스 에이전트리스 실시간 관측성 플랫폼.
Apache HertzBeat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache HertzBeat 활용으로 만들 수 있는 것
Apache HertzBeat은 구성 가능한 프로토콜 템플릿을 통해 서버, 데이터베이스, 미들웨어, 클라우드 서비스, 사용자 지정 HTTP 및 JMX 엔드포인트를 모니터링하는 커뮤니티 주도형 에이전트 없는 관측 가능성 플랫폼입니다. 모든 대상에 컬렉터를 설치하는 대신, SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP 및 수십 가지 다른 프로토콜을 통해 엔드포인트를 폴링한 다음, 하나의 통합 인터페이스에서 대시보드, 경고 및 상태 페이지를 렌더링합니다.
VPS에 HertzBeat를 자체 호스팅하면 모니터링 데이터, 경고 규칙 및 대상 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 메트릭당 가격 책정이나 공급업체 종속이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 및 VictoriaMetrics 스택은 구성 및 시계열 메트릭을 로컬에 저장하여 배포를 처음부터 완전히 독립적으로 만듭니다.
Apache HertzBeat의 주요 특징
무에이전트 모니터링
모든 대상 머신에 컬렉터를 설치하지 않고 SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP를 통해 서버, 데이터베이스 및 API를 폴링합니다.
임계값 알림
표현식 기반 임계값을 사용하여 알림 규칙을 정의하고 이메일, Slack, Discord, Telegram, 웹훅 및 SMS 제공업체로 알림을 전달합니다.
공개 상태 페이지
내부 대시보드를 노출하지 않고, 선택된 모니터링 서비스의 가동 시간 및 인시던트를 보고하는 고객 대면 상태 페이지를 게시합니다.
사용자 정의 프로토콜
YAML 애플리케이션 템플릿을 작성하여 새로운 모니터링 유형을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 공급업체 통합을 기다릴 필요 없이 틈새 시스템을 관찰할 수 있습니다.
번들된 시계열 저장소
효율적인 장기 메트릭 저장을 위해 VictoriaMetrics가 탑재되어 있으며, 구성을 위해 PostgreSQL을 사용하므로 외부 데이터베이스를 연결할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 Apache HertzBeat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.