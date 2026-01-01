Apache HertzBeat은 구성 가능한 프로토콜 템플릿을 통해 서버, 데이터베이스, 미들웨어, 클라우드 서비스, 사용자 지정 HTTP 및 JMX 엔드포인트를 모니터링하는 커뮤니티 주도형 에이전트 없는 관측 가능성 플랫폼입니다. 모든 대상에 컬렉터를 설치하는 대신, SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP 및 수십 가지 다른 프로토콜을 통해 엔드포인트를 폴링한 다음, 하나의 통합 인터페이스에서 대시보드, 경고 및 상태 페이지를 렌더링합니다.

VPS에 HertzBeat를 자체 호스팅하면 모니터링 데이터, 경고 규칙 및 대상 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 메트릭당 가격 책정이나 공급업체 종속이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 및 VictoriaMetrics 스택은 구성 및 시계열 메트릭을 로컬에 저장하여 배포를 처음부터 완전히 독립적으로 만듭니다.