Alerta는 Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch 및 수십 가지 다른 모니터링 도구의 알림을 단일 실시간 웹 콘솔로 통합하는 오픈 소스 알림 관리 및 통합 플랫폼입니다. 수신되는 알림을 중복 제거하고 상호 연관시킴으로써, Alerta는 알림 폭주를 제거하고 온콜 팀에게 실제로 발생하고 가장 중요한 것이 무엇인지 명확하게 보여줍니다.

VPS에 Alerta를 자체 호스팅하면 모니터링 데이터를 타사 서비스로 보내지 않고도 운영 팀이 알림 인프라, 보존 정책 및 인증을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 내장된 멀티테넌시 기능은 하나의 Alerta 인스턴스가 여러 팀 또는 클라이언트 환경에 동시에 서비스를 제공할 수 있음을 의미합니다.