Alerta 원클릭 설치
모든 소스에서 모니터링 알림을 단일 실시간 대시보드로 통합하는 오픈 소스 알림 관리 플랫폼.
Alerta용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Alerta 활용으로 만들 수 있는 것
Alerta는 Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch 및 수십 가지 다른 모니터링 도구의 알림을 단일 실시간 웹 콘솔로 통합하는 오픈 소스 알림 관리 및 통합 플랫폼입니다. 수신되는 알림을 중복 제거하고 상호 연관시킴으로써, Alerta는 알림 폭주를 제거하고 온콜 팀에게 실제로 발생하고 가장 중요한 것이 무엇인지 명확하게 보여줍니다.
VPS에 Alerta를 자체 호스팅하면 모니터링 데이터를 타사 서비스로 보내지 않고도 운영 팀이 알림 인프라, 보존 정책 및 인증을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 내장된 멀티테넌시 기능은 하나의 Alerta 인스턴스가 여러 팀 또는 클라이언트 환경에 동시에 서비스를 제공할 수 있음을 의미합니다.
Alerta의 주요 특징
다중 소스 수집
모니터링 스택을 재구성할 필요 없이 단일 REST API를 통해 프로메테우스, 나기오스, 그라파나, 자빅스, 클라우드워치 등으로부터 알림을 받으세요.
경고 중복 제거
반복되는 알림을 자동으로 중복 제거하고 연관시켜 온콜 엔지니어가 수백 개의 동일한 알림 대신 하나의 실행 가능한 항목을 볼 수 있도록 합니다.
유지보수 기간
서비스, 환경 또는 태그별로 블랙아웃 기간을 정의하여, 모니터를 비활성화하지 않고 계획된 유지보수 중에 예상되는 알림을 억제합니다.
멀티테넌시
단일 Alerta 인스턴스에서 고객 뷰 및 범위 지정된 API 키를 사용하여 여러 팀 또는 클라이언트 환경을 제공합니다.
유연한 인증
기본 인증, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 또는 Azure AD를 사용하여 인증합니다. 타사 ID 공급자는 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 Alerta을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.