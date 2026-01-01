원클릭 설치로 Apache Druid 배포
대규모 스트리밍 및 과거 이벤트 데이터에 대한 빠른 슬라이스 앤 다이스 쿼리를 위해 설계된 실시간 분석 데이터베이스.
Apache Druid용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Druid 활용으로 만들 수 있는 것
아파치 드루이드는 이벤트 기반 데이터에 대한 1초 미만 OLAP 쿼리를 위해 특별히 제작된 고성능 실시간 분석 데이터베이스입니다. 원래 메타마켓에서 개발되었으며 현재 아파치 최상위 프로젝트인 드루이드는 넷플릭스, 컨플루언트, 에어비앤비, 리프트, 월마트와 같은 회사에서 사용자 대면 분석, 네트워크 원격 측정, 애플리케이션 성능 모니터링 및 클릭스트림 대시보드를 지원합니다.
VPS에 드루이드를 자체 호스팅하면 카프카 및 키네시스로부터의 스트리밍 수집, 시계열 필터링, 고동시성 집계에 최적화된 컬럼 지향 쿼리 엔진을 쿼리당 클라우드 비용이나 벤더 종속성 없이 사용할 수 있습니다. 내장된 웹 콘솔은 단일 브라우저 탭에서 SQL 탐색, 수집 사양, 데이터소스 관리 및 클러스터 상태를 처리합니다.
Apache Druid의 주요 특징
내장 웹 콘솔
별도의 클라이언트 없이 SQL 쿼리, 수집 사양, 데이터 소스 관리 및 클러스터 상태 모니터링을 위한 브라우저 기반 UI.
실시간 수집
Kafka, Kinesis 또는 HTTP에서 이벤트를 스트리밍하여 몇 초 내에 쿼리 가능한 데이터 소스로 가져오고, 정확히 한 번 전송을 보장합니다.
컬럼형 시계열 저장소
비트맵 인덱스 및 시간 기반 파티셔닝을 갖춘 컬럼 기반 스토리지는 수십억 개의 행에 대해 1초 미만의 필터링 및 집계를 제공합니다.
람다 아키텍처
스트리밍 및 배치 데이터 소스 전반에 걸친 통합 쿼리 계층을 통해 대시보드는 실시간 이벤트를 과거 컨텍스트와 투명하게 병합할 수 있습니다.
SQL 및 네이티브 쿼리
표준 ANSI SQL과 JSON 기반의 네이티브 쿼리 API를 통해 분석가와 애플리케이션이 동일한 데이터 소스에 유연하게 액세스할 수 있습니다.
Hostinger에서 Apache Druid을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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