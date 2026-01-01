아파치 드루이드는 이벤트 기반 데이터에 대한 1초 미만 OLAP 쿼리를 위해 특별히 제작된 고성능 실시간 분석 데이터베이스입니다. 원래 메타마켓에서 개발되었으며 현재 아파치 최상위 프로젝트인 드루이드는 넷플릭스, 컨플루언트, 에어비앤비, 리프트, 월마트와 같은 회사에서 사용자 대면 분석, 네트워크 원격 측정, 애플리케이션 성능 모니터링 및 클릭스트림 대시보드를 지원합니다.

VPS에 드루이드를 자체 호스팅하면 카프카 및 키네시스로부터의 스트리밍 수집, 시계열 필터링, 고동시성 집계에 최적화된 컬럼 지향 쿼리 엔진을 쿼리당 클라우드 비용이나 벤더 종속성 없이 사용할 수 있습니다. 내장된 웹 콘솔은 단일 브라우저 탭에서 SQL 탐색, 수집 사양, 데이터소스 관리 및 클러스터 상태를 처리합니다.