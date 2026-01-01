NoteDiscovery 원클릭 설치 배포
그래프 뷰, 백링크, MCP를 통한 내장 AI 통합 기능을 갖춘 자체 호스팅 마크다운 지식 기반.
NoteDiscovery용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NoteDiscovery 활용으로 만들 수 있는 것
NoteDiscovery는 모든 콘텐츠를 디스크에 일반 마크다운 파일로 저장하는 경량의 자체 호스팅 노트 필기 및 지식 기반 애플리케이션입니다. 데이터베이스, 외부 서비스, 벤더 종속성이 없습니다. 편집기는 라이브 미리보기, LaTeX 수학, Mermaid 다이어그램, 구문 강조 코드 블록 및 자동 저장을 지원합니다. 대화형 그래프 뷰는 위키링크를 통해 노트 간의 연결을 시각화하고, 백링크 패널은 현재 노트를 참조하는 노트를 보여줍니다. 이는 Obsidian과 같은 도구를 인기 있게 만든 연결된 사고 워크플로우를 전적으로 자체 서버에서 사용할 수 있도록 합니다.
내장된 MCP(Model Context Protocol) 서버를 통해 Claude 및 Cursor와 같은 AI 어시스턴트가 노트를 직접 쿼리하고 업데이트할 수 있으므로, NoteDiscovery는 기본 AI 에이전트 통합 기능을 즉시 사용할 수 있는 몇 안 되는 자체 호스팅 노트 앱 중 하나입니다.
NoteDiscovery의 주요 특징
그래프 보기 및 백링크
노트 간의 연결을 인터랙티브 그래프로 시각화하고 어떤 노트가 현재 노트를 참조하는지 확인하여, 성장하는 지식 기반을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
내장형 MCP 서버
네이티브 모델 컨텍스트 프로토콜 지원을 통해 Claude 및 Cursor와 같은 AI 어시스턴트가 추가 플러그인이나 구성 없이 귀하의 노트를 직접 읽고 쓸 수 있습니다.
풍부한 마크다운 에디터
실시간 미리보기, LaTeX 수학 렌더링, Mermaid 다이어그램, 50개 이상의 언어에 대한 구문 강조 및 분할 창 편집을 단일 브라우저 기반 인터페이스에서 제공합니다.
공개 노트 공유
모든 노트에 대해 토큰으로 보호되는 공유 가능한 URL을 QR 코드와 함께 생성하여, 전체 지식 기반을 노출하지 않고 개별 페이지를 공유할 수 있습니다.
그림 및 미디어 지원
인라인 미리보기와 함께 이미지, 오디오, 비디오 및 PDF를 삽입하고, 마크다운 노트와 함께 PNG 파일로 저장되는 앱 내 스케치를 생성할 수 있습니다.
Hostinger에서 NoteDiscovery을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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