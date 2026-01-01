NoteDiscovery는 모든 콘텐츠를 디스크에 일반 마크다운 파일로 저장하는 경량의 자체 호스팅 노트 필기 및 지식 기반 애플리케이션입니다. 데이터베이스, 외부 서비스, 벤더 종속성이 없습니다. 편집기는 라이브 미리보기, LaTeX 수학, Mermaid 다이어그램, 구문 강조 코드 블록 및 자동 저장을 지원합니다. 대화형 그래프 뷰는 위키링크를 통해 노트 간의 연결을 시각화하고, 백링크 패널은 현재 노트를 참조하는 노트를 보여줍니다. 이는 Obsidian과 같은 도구를 인기 있게 만든 연결된 사고 워크플로우를 전적으로 자체 서버에서 사용할 수 있도록 합니다.

내장된 MCP(Model Context Protocol) 서버를 통해 Claude 및 Cursor와 같은 AI 어시스턴트가 노트를 직접 쿼리하고 업데이트할 수 있으므로, NoteDiscovery는 기본 AI 에이전트 통합 기능을 즉시 사용할 수 있는 몇 안 되는 자체 호스팅 노트 앱 중 하나입니다.