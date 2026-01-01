Smocker 원클릭 설치
API 테스트 및 디버깅을 위한 내장 관리 UI를 갖춘 간단하고 효율적인 HTTP 목 서버 및 프록시입니다.
Smocker용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Smocker 활용으로 만들 수 있는 것
Smocker는 개발 및 테스트 중에 현실적이고 결정적인 API 응답이 필요한 엔지니어를 위해 구축된 오픈 소스 HTTP 목 서버 및 프록시입니다. 개발자는 YAML 또는 JSON으로 목 엔드포인트를 선언적으로 정의하고, 시나리오를 재생하며, 어떠한 글루 코드도 작성하지 않고 라이브 관리 UI에서 모든 수신 요청을 검사할 수 있습니다.
자체 VPS에 Smocker를 자체 호스팅하면 팀에게 통합 테스트, 계약 검증 및 데모를 위한 공유 목킹 환경을 제공하며, 네트워크 접근, 기록된 트래픽 및 가동 시간 보장에 대한 완전한 제어권을 가집니다. 이는 공용 목킹 서비스가 제공할 수 없는 이점입니다.
Smocker의 주요 특징
선언적 목
예측 가능한 테스트 실행을 위해 요청 매처, 동적 템플릿 및 순서가 지정된 시나리오를 사용하여 YAML 또는 JSON 형식으로 HTTP 응답을 정의합니다.
라이브 관리자 UI
빠른 피드백 루프를 위해 구축된 브라우저 기반 대시보드에서 들어오는 모든 요청을 검사하고, 일치하는 모의를 확인하며, 상태를 재설정할 수 있습니다.
프록시 및 기록
일치하지 않는 요청을 실제 업스트림으로 전달하고, 응답을 오프라인 테스트를 위한 재사용 가능한 목으로 캡처합니다.
세션 및 기록
호출을 명명된 세션으로 그룹화하여 테스트 실행을 격리하고, 트래픽을 재생하며, 릴리스 간 동작을 비교합니다.
REST API 제어
완전한 REST API를 사용하여 CI 파이프라인에서 모의 객체, 세션 및 기록을 프로그래밍 방식으로 관리합니다.
경량 컨테이너
단일 Go 바이너리는 작은 Docker 이미지로 패키징되어 밀리초 단위로 시작하며 모든 VPS 상품에서 편안하게 실행됩니다.
Hostinger에서 Smocker을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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