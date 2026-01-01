Smocker는 개발 및 테스트 중에 현실적이고 결정적인 API 응답이 필요한 엔지니어를 위해 구축된 오픈 소스 HTTP 목 서버 및 프록시입니다. 개발자는 YAML 또는 JSON으로 목 엔드포인트를 선언적으로 정의하고, 시나리오를 재생하며, 어떠한 글루 코드도 작성하지 않고 라이브 관리 UI에서 모든 수신 요청을 검사할 수 있습니다.

자체 VPS에 Smocker를 자체 호스팅하면 팀에게 통합 테스트, 계약 검증 및 데모를 위한 공유 목킹 환경을 제공하며, 네트워크 접근, 기록된 트래픽 및 가동 시간 보장에 대한 완전한 제어권을 가집니다. 이는 공용 목킹 서비스가 제공할 수 없는 이점입니다.