원클릭 설치로 Datasette 배포
대화형 웹사이트 및 API 형태로 SQLite 데이터베이스를 탐색하고 게시하며 공유할 수 있는 오픈 소스 도구입니다.
Datasette용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Datasette 활용으로 만들 수 있는 것
Datasette은 데이터를 탐색하고 게시하기 위한 오픈 소스 다용도 도구입니다. 이 도구는 SQLite 데이터베이스 파일을 가져와 내장된 JSON API를 통해 상호작용 가능하고 검색 가능한 웹사이트로 즉시 변환합니다. 백엔드 프로그래밍은 필요하지 않습니다. 기자, 연구원 및 데이터 팀은 Datasette을 사용하여 데이터셋을 공개적으로 공유하고, 데이터 기반 애플리케이션을 구축하며, 복잡한 인프라를 관리할 필요 없이 분석 대시보드를 프로토타이핑합니다.
자체 VPS에 Datasette을 셀프 호스팅하면 민감한 데이터셋에 대한 완전한 제어권을 유지하고, 시각화 및 인증을 위한 사용자 지정 플러그인을 설치할 수 있으며, 데이터에 포함된 모든 쿼리 및 테이블 보기에 대한 영구적이고 공유 가능한 URL을 제공합니다.
Datasette의 주요 특징
즉시 데이터 출시
데이터 볼륨에 SQLite 데이터베이스 파일을 드롭하면 Datasette이 즉시 이를 탐색 및 검색 가능한 웹사이트로 제공합니다.
내장 JSON API
모든 테이블, 쿼리 및 행은 JSON API 엔드포인트로 자동 액세스 가능하며, 데이터를 기반으로 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있습니다.
강력한 SQL 탐색기
대화형 쿼리 편집기와 형식화된 결과 테이블을 사용하여 브라우저에서 직접 임의의 SQL 쿼리를 실행하세요.
플러그인 생태계
100개 이상의 커뮤니티 플러그인으로 Datasette를 확장하여 차트, 지도, 인증, 전체 텍스트 검색 및 사용자 지정 내보내기 형식과 같은 기능을 활용할 수 있습니다.
패싯 탐색
자동으로 생성된 패싯 및 필터를 통해 사용자는 SQL을 작성하지 않고도 대규모 데이터 세트를 심층 분석할 수 있습니다.
Hostinger에서 Datasette을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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