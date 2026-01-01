Datasette은 데이터를 탐색하고 게시하기 위한 오픈 소스 다용도 도구입니다. 이 도구는 SQLite 데이터베이스 파일을 가져와 내장된 JSON API를 통해 상호작용 가능하고 검색 가능한 웹사이트로 즉시 변환합니다. 백엔드 프로그래밍은 필요하지 않습니다. 기자, 연구원 및 데이터 팀은 Datasette을 사용하여 데이터셋을 공개적으로 공유하고, 데이터 기반 애플리케이션을 구축하며, 복잡한 인프라를 관리할 필요 없이 분석 대시보드를 프로토타이핑합니다.

자체 VPS에 Datasette을 셀프 호스팅하면 민감한 데이터셋에 대한 완전한 제어권을 유지하고, 시각화 및 인증을 위한 사용자 지정 플러그인을 설치할 수 있으며, 데이터에 포함된 모든 쿼리 및 테이블 보기에 대한 영구적이고 공유 가능한 URL을 제공합니다.