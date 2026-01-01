원클릭 설치로 Ackee 배포
개인 데이터를 침해하지 않으면서 방문자를 추적하는 자체 호스팅 방식의 개인 정보 보호 웹사이트 분석.
Ackee용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ackee 활용으로 만들 수 있는 것
Ackee는 자체 서버에서 전적으로 실행되는 오픈 소스 Node.js 기반 분석 플랫폼입니다. 방문자 데이터에서 개인 식별 정보를 제거하기 위해 다단계 익명화 프로세스를 사용하며, 동시에 페이지 뷰, 리퍼러, 세션 지속 시간 및 장치 유형에 대한 의미 있는 통찰력을 제공합니다.
방문자 데이터를 타사 인프라에 저장하는 기존 분석 서비스와 달리, Ackee는 트래픽 데이터에 대한 완전한 소유권을 제공합니다. 최소한의 인터페이스와 중앙 집중식 GraphQL API를 통해 여러 웹사이트를 쉽게 모니터링하고, 쿠키 배너나 GDPR 문제 없이 분석 데이터를 맞춤형 대시보드 또는 보고 파이프라인에 통합할 수 있습니다.
Ackee의 주요 특징
개인정보 보호 설계
다단계 익명화는 저장하기 전에 개인 식별 정보를 제거하여 유용한 인사이트를 수집할 수 있도록 하며, 이는 관할권 및 구성에 따라 쿠키 배너의 필요성을 줄이거나 규정 준수를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
무제한 도메인
단일 대시보드에서 필요한 만큼의 웹사이트와 애플리케이션을 모니터링하세요. 사이트별 가격 책정 계층이나 트래픽 기반 제한은 없습니다.
GraphQL API
중앙 집중식 GraphQL API를 통해 내장된 UI에 얽매이지 않고 분석 데이터를 프로그래밍 방식으로 맞춤형 대시보드, 보고서 또는 타사 도구로 가져올 수 있습니다.
경량 추적 스크립트
추적 스니펫은 페이지에 미치는 성능 영향이 최소화되어, 더 무거운 상업용 분석 라이브러리와 관련된 페이지 속도 저하를 방지합니다.
사용자 정의 이벤트 추적
페이지 뷰를 넘어선 특정 사용자 상호작용을 추적하여, 전환, 버튼 클릭 및 사이트에서의 기타 의미 있는 활동에 대한 가시성을 제공합니다.
Hostinger에서 Ackee을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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