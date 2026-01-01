Ackee는 자체 서버에서 전적으로 실행되는 오픈 소스 Node.js 기반 분석 플랫폼입니다. 방문자 데이터에서 개인 식별 정보를 제거하기 위해 다단계 익명화 프로세스를 사용하며, 동시에 페이지 뷰, 리퍼러, 세션 지속 시간 및 장치 유형에 대한 의미 있는 통찰력을 제공합니다.

방문자 데이터를 타사 인프라에 저장하는 기존 분석 서비스와 달리, Ackee는 트래픽 데이터에 대한 완전한 소유권을 제공합니다. 최소한의 인터페이스와 중앙 집중식 GraphQL API를 통해 여러 웹사이트를 쉽게 모니터링하고, 쿠키 배너나 GDPR 문제 없이 분석 데이터를 맞춤형 대시보드 또는 보고 파이프라인에 통합할 수 있습니다.