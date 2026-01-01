Apache Superset은 모든 기술 수준의 사용자가 데이터 탐색에 접근할 수 있도록 하는 엔터프라이즈급 비즈니스 인텔리전스 플랫폼입니다. 분석가는 차트 및 대시보드 구축을 위한 노코드 드래그 앤 드롭 인터페이스를 얻으며, 엔지니어는 쿼리 기록, 저장된 쿼리 및 결과 내보내기 기능을 갖춘 완전한 기능을 제공하는 SQL IDE인 SQL Lab을 얻습니다. Superset은 SQLAlchemy를 통해 40개 이상의 SQL 데이터베이스 및 데이터 웨어하우스에 연결되어 전체 데이터 스택에 걸쳐 통합 분석 레이어를 제공합니다.

VPS에 Superset을 자체 호스팅하면 무제한 사용자, 무제한 데이터 소스 및 좌석당 라이선스가 없음을 의미합니다. 비즈니스 데이터는 인프라 내에 유지되어 규정 준수 요구 사항을 충족하며, 이 템플릿에 포함된 PostgreSQL 및 Redis는 프로덕션 준비 성능을 위한 메타데이터 저장 및 쿼리 캐싱을 처리합니다.