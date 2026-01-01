Apache Superset 원클릭 설치 배포
40개 이상의 데이터베이스에서 대화형 대시보드를 구축하고, 데이터셋을 탐색하며, SQL 분석을 실행하기 위한 현대적인 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스 플랫폼입니다.
Apache Superset용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Superset 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Superset은 모든 기술 수준의 사용자가 데이터 탐색에 접근할 수 있도록 하는 엔터프라이즈급 비즈니스 인텔리전스 플랫폼입니다. 분석가는 차트 및 대시보드 구축을 위한 노코드 드래그 앤 드롭 인터페이스를 얻으며, 엔지니어는 쿼리 기록, 저장된 쿼리 및 결과 내보내기 기능을 갖춘 완전한 기능을 제공하는 SQL IDE인 SQL Lab을 얻습니다. Superset은 SQLAlchemy를 통해 40개 이상의 SQL 데이터베이스 및 데이터 웨어하우스에 연결되어 전체 데이터 스택에 걸쳐 통합 분석 레이어를 제공합니다.
VPS에 Superset을 자체 호스팅하면 무제한 사용자, 무제한 데이터 소스 및 좌석당 라이선스가 없음을 의미합니다. 비즈니스 데이터는 인프라 내에 유지되어 규정 준수 요구 사항을 충족하며, 이 템플릿에 포함된 PostgreSQL 및 Redis는 프로덕션 준비 성능을 위한 메타데이터 저장 및 쿼리 캐싱을 처리합니다.
Apache Superset의 주요 특징
풍부한 시각화 라이브러리
수십 가지 차트 유형 — 막대형 차트, 꺾은선형 그래프, 분산형 차트, 지리 공간 지도 등 — 중에서 선택하여 데이터를 명확하게 나타내세요.
SQL 랩 IDE
구문 강조, 쿼리 기록, 결과 내보내기 기능을 갖춘 SQL 쿼리를 작성하고 실행하여 노코드 대시보드와 고급 데이터 작업을 연결합니다.
40개 이상의 데이터베이스 커넥터
통합된 SQLAlchemy 기반 커넥터 레이어를 통해 PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift 등 수십 가지 이상의 데이터베이스에 연결합니다.
인터랙티브 대시보드
교차 필터, 드릴다운 탐색, 예약된 이메일 보고서를 활용하여 대시보드를 구축하면 이해관계자들이 항상 최신 인사이트를 얻을 수 있습니다.
역할 기반 접근 제어
데이터 세트, 대시보드 및 데이터 소스에 세분화된 권한을 할당하여 각 팀이 액세스 권한이 있는 내용만 볼 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Apache Superset을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.