Apache DevLake는 이슈 트래커, 소스 코드 호스트, CI/CD 파이프라인 및 인시던트 관리 도구의 데이터를 통합 데이터 레이크로 통합하는 오픈 소스 엔지니어링 분석 플랫폼입니다. 팀은 GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty 및 수십 가지 다른 소스를 연결하여 DORA 지표(배포 빈도, 변경 리드 타임, 변경 실패율, 평균 복구 시간)를 자동으로 계산하고 시간 경과에 따른 팀 성과를 시각화하는 Grafana 대시보드와 함께 제공됩니다.

DevLake를 자체 호스팅하면 모든 엔지니어링 원격 측정 및 통합 자격 증명이 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 모든 API 토큰 및 OAuth 연결은 사용자가 소유한 키를 사용하여 저장 시 암호화되며, 모든 지표는 사용자 서버의 MySQL 데이터베이스에 저장됩니다. 어떤 데이터도 타사 분석 서비스로 사용자의 환경을 벗어나지 않습니다.