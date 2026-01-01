Ghost는 전문 출판사의 요구 사항에 맞춰 구축된 완전한 오픈 소스 헤드리스 CMS입니다. 범용 콘텐츠 관리 시스템과 달리 편집기부터 기본 이메일 뉴스레터 및 회원 관리까지 모든 기능이 작가와 온라인 크리에이터를 위해 특별히 설계되었습니다.

VPS에 Ghost를 자체 호스팅하면 구독자 목록을 소유하고, 콘텐츠를 제어하며, 회원당 수수료와 플랫폼 종속을 피할 수 있습니다. MySQL 데이터베이스가 포함되어 있어 게시물, 회원 및 설정이 타사 서비스에 의존하지 않고 안정적으로 유지됩니다.