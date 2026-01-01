Plausible Analytics 원클릭 설치 배포
경량의 쿠키 없는 웹 분석 플랫폼으로, GDPR을 완벽하게 준수하며 모든 방문자 데이터를 자체 서버에 보관합니다.
Plausible Analytics용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Plausible Analytics 활용으로 만들 수 있는 것
Plausible Analytics는 쿠키, 개인 데이터 수집 또는 동의 배너 없이 필수 웹사이트 지표를 추적하는 Google Analytics의 오픈 소스, 개인 정보 보호 우선 대안입니다. 추적 스크립트의 크기는 1KB 미만이므로 페이지 로드 시간에 거의 영향을 미치지 않으면서 필요한 모든 트래픽 인사이트를 제공하는 깔끔한 대시보드를 제공합니다.
VPS에 Plausible을 자체 호스팅하면 모든 페이지뷰 및 이벤트 기록이 인프라에 유지되며 제3자 접근이 없습니다. 이 템플릿은 Plausible 애플리케이션을 메타데이터용 PostgreSQL 및 고성능 분석 쿼리용 ClickHouse와 페어링하여 고정된 인프라 비용으로 데이터를 무기한 보존하는 완벽하고 프로덕션 준비가 된 설정을 제공합니다.
Plausible Analytics의 주요 특징
쿠키 없는 추적
쿠키나 영구 식별자 없이 트래픽을 측정하므로, 동의 배너가 필요 없으며 기본적으로 GDPR 및 CCPA를 준수합니다.
1KB 미만 스크립트
추적 스크립트는 대부분의 이미지보다 작아서 페이지 로드에 측정 가능한 지연을 추가하지 않으면서 모든 필수 지표를 캡처합니다.
실시간 대시보드
하나의 읽기 쉬운 대시보드에서 실시간 방문자 수, 과거 추세, 트래픽 소스 및 인기 페이지를 확인하세요.
목표 및 이벤트 추적
복잡한 분석 코드를 작성할 필요 없이 폼 제출, 버튼 클릭, 외부 링크와 같은 맞춤 전환 및 이벤트를 모니터링합니다.
ClickHouse 분석 엔진
ClickHouse 컬럼형 스토리지는 수백만 페이지뷰에 걸쳐 빠른 쿼리를 가능하게 하여 트래픽이 많은 사이트에서도 대시보드가 즉시 로드됩니다.
Hostinger에서 Plausible Analytics을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.