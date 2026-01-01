Plausible Analytics는 쿠키, 개인 데이터 수집 또는 동의 배너 없이 필수 웹사이트 지표를 추적하는 Google Analytics의 오픈 소스, 개인 정보 보호 우선 대안입니다. 추적 스크립트의 크기는 1KB 미만이므로 페이지 로드 시간에 거의 영향을 미치지 않으면서 필요한 모든 트래픽 인사이트를 제공하는 깔끔한 대시보드를 제공합니다.

VPS에 Plausible을 자체 호스팅하면 모든 페이지뷰 및 이벤트 기록이 인프라에 유지되며 제3자 접근이 없습니다. 이 템플릿은 Plausible 애플리케이션을 메타데이터용 PostgreSQL 및 고성능 분석 쿼리용 ClickHouse와 페어링하여 고정된 인프라 비용으로 데이터를 무기한 보존하는 완벽하고 프로덕션 준비가 된 설정을 제공합니다.