원클릭 설치로 Atlas CMMS 배포
작업 지시, 자산 및 대규모 예방 스케줄링을 위한 오픈 소스 유지보수 관리 플랫폼
Atlas CMMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Atlas CMMS 활용으로 만들 수 있는 것
Atlas CMMS는 시설, 제조, 의료, 숙박업 및 유틸리티 팀을 위해 구축된 자체 호스팅 컴퓨터 유지보수 관리 시스템입니다. 이 시스템은 작업 지시, 예방 유지보수 일정, 장비 기록, 부품 재고 및 서비스 요청을 중앙 집중화하여 기술자와 관리자가 스프레드시트, 종이 기록 및 이메일 스레드를 저글링하는 대신 하나의 신뢰할 수 있는 정보원을 공유할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 자체 호스팅하면 민감한 자산 데이터, 기술자 기록 및 유지보수 이력을 완벽하게 제어할 수 있으며, 사용자당 요금이나 공급업체 종속이 없습니다. Spring Boot가 백엔드를 구동하고, React가 웹 앱을 구동하며, 동반 모바일 앱을 통해 현장 기술자는 오프라인으로 작업하고 다시 연결될 때 동기화할 수 있습니다.
Atlas CMMS의 주요 특징
작업 지시 관리
모든 작업 및 기술자에 대해 우선순위, 시간 기록, 첨부 파일, 전체 기록을 포함하여 작업 지시서를 생성하고, 할당하며, 추적합니다.
예방 유지보수
계량기 판독값, 시간 간격 또는 자산 이벤트를 기반으로 하는 트리거를 통해 정기 검사를 예약하고 작업 지시서 생성을 자동화합니다.
자산 및 재고 추적
가동 중단 시간 지표, 유지보수 비용, 재고 알림 기능이 있는 부품 재고, 그리고 자동 구매 주문서까지 포함하여 장비를 목록화합니다.
모바일 현장 앱
네이티브 iOS 및 Android 앱을 통해 기술자는 QR 코드를 스캔하고, 시간을 기록하고, 사진을 촬영하며, 현장에서 직접 작업 지시를 완료할 수 있습니다.
분석 및 보고
내장된 대시보드는 작업 지시 준수, 장비 신뢰성, 가동 중단 추세, 인력 활용 및 비용 분석을 다룹니다.
Hostinger에서 Atlas CMMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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