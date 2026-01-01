Atlas CMMS는 시설, 제조, 의료, 숙박업 및 유틸리티 팀을 위해 구축된 자체 호스팅 컴퓨터 유지보수 관리 시스템입니다. 이 시스템은 작업 지시, 예방 유지보수 일정, 장비 기록, 부품 재고 및 서비스 요청을 중앙 집중화하여 기술자와 관리자가 스프레드시트, 종이 기록 및 이메일 스레드를 저글링하는 대신 하나의 신뢰할 수 있는 정보원을 공유할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 자체 호스팅하면 민감한 자산 데이터, 기술자 기록 및 유지보수 이력을 완벽하게 제어할 수 있으며, 사용자당 요금이나 공급업체 종속이 없습니다. Spring Boot가 백엔드를 구동하고, React가 웹 앱을 구동하며, 동반 모바일 앱을 통해 현장 기술자는 오프라인으로 작업하고 다시 연결될 때 동기화할 수 있습니다.