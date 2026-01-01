Domain Locker는 여러 등록기관에 걸쳐 여러 도메인 이름을 관리하는 개발자, 기업 및 IT 전문가를 위해 구축된 자체 호스팅 플랫폼입니다. 포트폴리오의 모든 도메인에 대한 DNS 기록, SSL 인증서 세부 정보, WHOIS 데이터, 서브도메인 및 IP 주소 정보를 자동으로 수집하여 도메인 상태 및 기록을 추적할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

이메일, 웹훅, 텔레그램, 시그널을 포함한 알림 통합은 예정된 만료, DNS 변경 및 보안 이상이 인시던트가 되기 전에 알려줍니다. 대화형 분석 및 비용 추적 기능은 전체 기능 세트를 완성하여, 도메인 자산에 진지한 모든 사람에게 Domain Locker를 완벽한 운영 도구로 만듭니다. 자체 호스팅을 통해 모든 민감한 등록기관 및 DNS 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다.