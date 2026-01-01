도메인 락커 원클릭 설치.
자동화된 DNS, SSL 및 WHOIS 추적 기능을 갖춘 도메인 포트폴리오 모니터링 및 관리를 위한 오픈 소스 플랫폼.
Domain Locker용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Domain Locker 활용으로 만들 수 있는 것
Domain Locker는 여러 등록기관에 걸쳐 여러 도메인 이름을 관리하는 개발자, 기업 및 IT 전문가를 위해 구축된 자체 호스팅 플랫폼입니다. 포트폴리오의 모든 도메인에 대한 DNS 기록, SSL 인증서 세부 정보, WHOIS 데이터, 서브도메인 및 IP 주소 정보를 자동으로 수집하여 도메인 상태 및 기록을 추적할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.
이메일, 웹훅, 텔레그램, 시그널을 포함한 알림 통합은 예정된 만료, DNS 변경 및 보안 이상이 인시던트가 되기 전에 알려줍니다. 대화형 분석 및 비용 추적 기능은 전체 기능 세트를 완성하여, 도메인 자산에 진지한 모든 사람에게 Domain Locker를 완벽한 운영 도구로 만듭니다. 자체 호스팅을 통해 모든 민감한 등록기관 및 DNS 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Domain Locker의 주요 특징
자동화된 도메인 모니터링
DNS 기록, SSL 인증서, WHOIS 데이터 및 서브도메인 정보를 지속적으로 수집하여 모든 도메인에 대한 최신 정보를 항상 확인할 수 있습니다.
만료 및 변경 알림
도메인 만료일이 임박하거나 DNS 레코드가 예기치 않게 변경될 때 이메일, 웹훅, Telegram 또는 Signal을 통해 알림을 보냅니다.
보안 감사
도메인 구성을 분석하여 잘못된 설정을 찾아내고, DNS 및 인증서 설정을 강화하기 위한 구체적인 개선 사항을 제안합니다.
분석 및 기록
대화형 차트 및 타임라인은 도메인 구성 및 성능이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화했는지 보여주어 문제 해결을 더 쉽게 합니다.
비용 및 자산 추적
구매 가격, 갱신 비용, 예상 시장 가치를 기록하여 도메인 포트폴리오를 금융 자산으로 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Domain Locker을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.