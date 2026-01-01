DDNS 업데이터를 원클릭 설치로 배포.
40개 이상의 DNS 제공업체에서 A 및 AAAA 레코드를 동기화 상태로 유지하는 경량 자체 호스팅 동적 DNS 업데이트 프로그램입니다.
DDNS Updater용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DDNS Updater 활용으로 만들 수 있는 것
DDNS Updater는 단일 구성 파일로 Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains 등을 포함한 40개 이상의 DNS 제공업체에서 DNS A 및 AAAA 레코드가 올바른 IP를 가리키도록 유지하는 오픈 소스 Go 서비스입니다. 이는 아웃바운드 연결만 필요한 헤드리스 에이전트로 실행되며, 상태는 컨테이너 로그를 통해 확인하거나 브라우저 보기를 원할 경우 SSH 포트 포워딩을 통해 접근 가능한 내장 HTTP 대시보드를 통해 확인할 수 있습니다.
자체 VPS에 DDNS Updater를 자체 호스팅하면 가정용 라우터, IoT 게이트웨이, 보조 서버 또는 공용 IP가 변경되는 기타 모든 엔드포인트의 DNS 레코드를 업데이트할 수 있는 안정적이고 항상 작동하는 에이전트를 얻을 수 있습니다. 제공업체 자격 증명 및 업데이트 로직은 인프라 내에 유지되며, 하나의 인스턴스로 여러 도메인과 제공업체에 걸쳐 있는 레코드를 동시에 관리할 수 있습니다.
DDNS Updater의 주요 특징
40개 이상의 DNS 제공업체
Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric 및 수십 개의 다른 서비스의 레코드를 단일 인스턴스에서 업데이트하세요.
정기 점검
쿨다운 기간을 포함하여 구성 가능한 폴링 주기를 통해, 실제로 필요할 때만 공용 IP를 가져오고 레코드를 업데이트합니다.
IPv4와 IPv6
A 및 AAAA 레코드를 동시에 추적하며, 업스트림 연결에서 하나의 주소 패밀리만 사용 가능한 경우에도 원활하게 대체 기능을 제공합니다.
내장형 상태 대시보드
로컬 전용 읽기 전용 대시보드는 SSH 포트 포워딩을 통해 접근할 때 현재 레코드 상태, 마지막 업데이트 시간, 관찰된 IP 및 레코드별 오류를 표시합니다.
다중 공급자 IP 가져오기
공용 IP는 여러 HTTP 및 DNS 기반 공급자를 결합하여 해결되므로, 단일 업스트림 중단이 모든 업데이트를 차단하지 않습니다.
shoutrrr을 통한 알림
선택적 shoutrrr 통합은 업데이트가 실패하거나 IP 변경이 감지될 때 Discord, Slack, Telegram 또는 이메일로 알림을 보냅니다.
Hostinger에서 DDNS Updater을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.