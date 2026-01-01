BunkerM은 Eclipse Mosquitto를 완전한 관리 대시보드와 함께 단일 컨테이너에 패키징하여, 구성 파일을 수동으로 편집하거나 별도의 UI를 설치할 필요 없이 프로덕션 환경에 바로 사용 가능한 MQTT 브로커를 제공합니다. 번들로 제공되는 웹 인터페이스는 동적 보안, 클라이언트 및 역할 ACL, 실시간 토픽 탐색, 그리고 재생 기능을 갖춘 메시지 기록을 처리하며, 이 모든 것은 게시된 모든 메시지를 캡처하는 로컬 SQLite 저장소에 의해 지원됩니다.

자체 VPS에 BunkerM을 셀프 호스팅하면 무제한 클라이언트와 메시지당 요금 없이 장치 텔레메트리, ACL 규칙 및 과거 메시지를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이 이미지는 cron 기반 게시 및 조건 기반 감시자를 위한 통계적 이상 감지기와 로컬 자동화 엔진을 번들로 제공하며, 이 모든 것은 클라우드 종속성 없이 컨테이너 내부에서 실행됩니다.