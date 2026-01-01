BunkerM 원클릭 설치.
웹 대시보드, ACL 관리 및 실시간 모니터링 기능을 갖춘 올인원 이클립스 모스키토 MQTT 브로커.
BunkerM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
BunkerM 활용으로 만들 수 있는 것
BunkerM은 Eclipse Mosquitto를 완전한 관리 대시보드와 함께 단일 컨테이너에 패키징하여, 구성 파일을 수동으로 편집하거나 별도의 UI를 설치할 필요 없이 프로덕션 환경에 바로 사용 가능한 MQTT 브로커를 제공합니다. 번들로 제공되는 웹 인터페이스는 동적 보안, 클라이언트 및 역할 ACL, 실시간 토픽 탐색, 그리고 재생 기능을 갖춘 메시지 기록을 처리하며, 이 모든 것은 게시된 모든 메시지를 캡처하는 로컬 SQLite 저장소에 의해 지원됩니다.
자체 VPS에 BunkerM을 셀프 호스팅하면 무제한 클라이언트와 메시지당 요금 없이 장치 텔레메트리, ACL 규칙 및 과거 메시지를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이 이미지는 cron 기반 게시 및 조건 기반 감시자를 위한 통계적 이상 감지기와 로컬 자동화 엔진을 번들로 제공하며, 이 모든 것은 클라우드 종속성 없이 컨테이너 내부에서 실행됩니다.
BunkerM의 주요 특징
Mosquitto 웹 UI
Eclipse Mosquitto와 완전한 관리 대시보드를 하나의 컨테이너에 담아, MQTT 3.1.1 및 MQTT 5 지원을 기본으로 제공합니다.
동적 ACL 편집기
브라우저에서 세분화된 발행 및 구독 규칙을 통해 클라이언트, 역할, 그룹을 생성할 수 있으며, 백업을 위한 JSON 내보내기 및 가져오기 기능도 지원합니다.
MQTT explorer
실시간 토픽 트리를 탐색하고, QoS 메타데이터와 함께 보존된 페이로드를 검사하며, 대시보드에서 직접 메시지를 게시합니다.
메시지 기록 및 재생
게시된 모든 메시지는 토픽 필터, 자유 텍스트 검색 및 원클릭 재생 작업과 함께 로컬 SQLite 저장소에 캡처됩니다.
스마트 이상 감지
로컬 통계 엔진은 게시율과 토픽 기준선을 모니터링하여 급증, 변화 및 예상치 못한 침묵에 대한 알림을 발생시킵니다.
Hostinger에서 BunkerM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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