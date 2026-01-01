Radarr 원클릭 설치.
개봉작을 모니터링하고, 선호하는 클라이언트를 통해 다운로드하며, 라이브러리를 정리된 상태로 유지하는 자동화된 영화 컬렉션 관리자입니다.
Radarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Radarr 활용으로 만들 수 있는 것
Radarr는 Usenet 및 BitTorrent 사용자를 위한 포괄적인 자동화된 영화 컬렉션 관리자입니다. 사용자의 품질 프로필과 일치하는 새로운 릴리스를 위해 RSS 피드를 모니터링하고, qBittorrent 또는 SABnzbd와 같은 클라이언트를 통해 다운로드를 트리거하며, 라이브러리를 자동으로 이름을 변경하고 정리합니다. 사용자 지정 형식 지원을 통해 4K HDR, Dolby Vision, REMUX와 같은 특정 인코딩을 대상으로 할 수 있으며, 더 나은 릴리스가 나타나면 Radarr가 기존 파일을 업그레이드합니다.
VPS에서 Radarr를 실행하면 일관된 대역폭으로 24시간 내내 활성 상태를 유지하여 릴리스 시기를 놓치지 않도록 보장합니다. Plex, Jellyfin, Emby와 직접 통합되어 새 파일이 도착하는 즉시 미디어 서버 라이브러리를 새로 고치고, Sonarr, Lidarr, Prowlarr와 자연스럽게 연동되어 완전한 자동화된 미디어 생태계를 구축합니다.
Radarr의 주요 특징
자동 모니터링
RSS 피드 모니터링은 새로운 영화 개봉작이 나타나는 즉시 감지하여, 사용자의 품질 기본 설정에 따라 자동으로 다운로드 대기열에 추가합니다.
품질 프로필
영화별 허용 가능한 해상도, 코덱 및 파일 크기를 정의하여 실제로 원하는 버전만 다운로드되고 유지되도록 합니다.
자동 업그레이드
Radarr는 초기 다운로드 후 더 나은 품질의 릴리스를 감시하고 파일을 투명하게 교체하여 시간이 지남에 따라 라이브러리를 최고 품질로 유지합니다.
미디어 서버 통합
Plex, Jellyfin, Emby용 자동 라이브러리 새로고침 알림을 통해 새로 다운로드된 영화가 몇 초 이내에 스트리밍 앱에 나타납니다.
가져오기 목록
IMDb, Trakt, TMDb에서 관심 목록을 가져와 시청할 제목을 표시하면 영화가 자동으로 모니터링 대기열에 추가됩니다.
Hostinger에서 Radarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.