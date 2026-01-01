Radarr는 Usenet 및 BitTorrent 사용자를 위한 포괄적인 자동화된 영화 컬렉션 관리자입니다. 사용자의 품질 프로필과 일치하는 새로운 릴리스를 위해 RSS 피드를 모니터링하고, qBittorrent 또는 SABnzbd와 같은 클라이언트를 통해 다운로드를 트리거하며, 라이브러리를 자동으로 이름을 변경하고 정리합니다. 사용자 지정 형식 지원을 통해 4K HDR, Dolby Vision, REMUX와 같은 특정 인코딩을 대상으로 할 수 있으며, 더 나은 릴리스가 나타나면 Radarr가 기존 파일을 업그레이드합니다.

VPS에서 Radarr를 실행하면 일관된 대역폭으로 24시간 내내 활성 상태를 유지하여 릴리스 시기를 놓치지 않도록 보장합니다. Plex, Jellyfin, Emby와 직접 통합되어 새 파일이 도착하는 즉시 미디어 서버 라이브러리를 새로 고치고, Sonarr, Lidarr, Prowlarr와 자연스럽게 연동되어 완전한 자동화된 미디어 생태계를 구축합니다.