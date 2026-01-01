원클릭으로 Tiny Tiny RSS 설치
모든 브라우저에서 피드를 읽고 정리하기 위한 자가 호스팅 다중 사용자 RSS 및 Atom 뉴스 애그리게이터.
Tiny Tiny RSS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tiny Tiny RSS 활용으로 만들 수 있는 것
Tiny Tiny RSS는 단일의 비공개 웹 인터페이스에서 웹사이트, 블로그, 뉴스 소스를 팔로우할 수 있게 해주는 자체 호스팅 오픈 소스 RSS 및 Atom 피드 애그리게이터입니다. 백그라운드에서 지속적으로 업데이트를 가져와 피드를 항상 최신 상태로 유지하며, 키보드 단축키, 전체 텍스트 검색, 라벨, 필터, OPML 가져오기/내보내기 기능을 갖춘 유연한 인터페이스를 제공합니다.
여러 사용자 계정을 지원하며, 각 계정은 독립적인 피드 구독 및 환경설정을 가집니다. 내장된 API를 통해 FeedMe 및 Fluent Reader와 같은 모바일 클라이언트가 연결하여 읽기 진행 상황을 동기화할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 읽기 기록과 구독을 비공개로 유지할 수 있어, 어떤 타사 서비스도 사용자가 무엇을 읽는지 볼 수 없습니다.
Tiny Tiny RSS의 주요 특징
연속 피드 가져오기
백그라운드에서 구독된 모든 피드에서 업데이트를 가져와 앱을 여는 순간 기사를 읽을 준비가 되도록 합니다.
다중 사용자 지원
각각 고유한 피드 구독, 라벨, 필터 및 읽기 환경설정을 갖는 여러 개의 독립적인 계정을 생성하세요.
모바일 클라이언트 API
내장 API를 통해 FeedMe, Fluent Reader, Reeder와 같은 인기 모바일 클라이언트가 여러 기기에서 독서 진행 상황을 연결하고 동기화할 수 있습니다.
필터 및 라벨
직접 정의한 규칙에 따라 기사에 자동으로 라벨을 지정하거나, 별표를 표시하거나, 숨겨 독서 목록을 중요한 내용에 집중할 수 있습니다.
OPML 가져오기 및 내보내기
OPML을 통해 다른 RSS 리더에서 기존 구독을 가져올 수 있으며, 마이그레이션해야 할 때도 똑같이 쉽게 내보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 Tiny Tiny RSS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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