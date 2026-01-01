Tiny Tiny RSS는 단일의 비공개 웹 인터페이스에서 웹사이트, 블로그, 뉴스 소스를 팔로우할 수 있게 해주는 자체 호스팅 오픈 소스 RSS 및 Atom 피드 애그리게이터입니다. 백그라운드에서 지속적으로 업데이트를 가져와 피드를 항상 최신 상태로 유지하며, 키보드 단축키, 전체 텍스트 검색, 라벨, 필터, OPML 가져오기/내보내기 기능을 갖춘 유연한 인터페이스를 제공합니다.

여러 사용자 계정을 지원하며, 각 계정은 독립적인 피드 구독 및 환경설정을 가집니다. 내장된 API를 통해 FeedMe 및 Fluent Reader와 같은 모바일 클라이언트가 연결하여 읽기 진행 상황을 동기화할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 읽기 기록과 구독을 비공개로 유지할 수 있어, 어떤 타사 서비스도 사용자가 무엇을 읽는지 볼 수 없습니다.