ClassQuiz는 상업용 교실 퀴즈 서비스에 대한 개인 정보 보호 대안을 원하는 교사, 트레이너 및 교육자를 위해 설계된 오픈 소스, 자체 호스팅 퀴즈 플랫폼입니다. 플레이어는 모든 기기에서 PIN을 입력하여 게임에 참여하고, 실시간으로 질문에 답하며, 각 라운드 후에 실시간 리더보드를 볼 수 있습니다.

자체 VPS에 ClassQuiz를 자체 호스팅하면 퀴즈 콘텐츠, 학생 답변 및 계정 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 좌석당 라이선스 비용을 피하고, 외부 종속성 없이 학교 네트워크에서 작동합니다. 스택에는 퀴즈 검색을 위한 API, 백그라운드 워커, PostgreSQL, Redis 및 Meilisearch가 포함됩니다.