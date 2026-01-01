원클릭 설치로 ClassQuiz 배포
실시간 채점 기능이 있는 라이브 멀티플레이어 교실 퀴즈를 위한 오픈 소스 카훗 대체 서비스.
ClassQuiz용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ClassQuiz 활용으로 만들 수 있는 것
ClassQuiz는 상업용 교실 퀴즈 서비스에 대한 개인 정보 보호 대안을 원하는 교사, 트레이너 및 교육자를 위해 설계된 오픈 소스, 자체 호스팅 퀴즈 플랫폼입니다. 플레이어는 모든 기기에서 PIN을 입력하여 게임에 참여하고, 실시간으로 질문에 답하며, 각 라운드 후에 실시간 리더보드를 볼 수 있습니다.
자체 VPS에 ClassQuiz를 자체 호스팅하면 퀴즈 콘텐츠, 학생 답변 및 계정 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 좌석당 라이선스 비용을 피하고, 외부 종속성 없이 학교 네트워크에서 작동합니다. 스택에는 퀴즈 검색을 위한 API, 백그라운드 워커, PostgreSQL, Redis 및 Meilisearch가 포함됩니다.
ClassQuiz의 주요 특징
실시간 멀티플레이어
플레이어가 PIN으로 참여하고 WebSocket 연결을 통해 동기화된 질문에 답하는 라이브 퀴즈 세션을 운영하세요.
퀴즈 작성
이미지, 시간 제한, 답변별 점수 매기기를 통해 객관식, ABCD, 범위, 투표 및 텍스트 입력 질문을 생성하세요.
전체 텍스트 검색
제목, 태그, 설명별로 결과를 순위화하는 내장된 Meilisearch 인덱스를 통해 공개 퀴즈를 즉시 찾아보세요.
셀프 호스팅 개인 정보 보호
모든 퀴즈 데이터, 플레이어 이름, 답변을 타사 원격 측정 또는 분석 없이 자체 인프라에 보관하세요.
이미지 저장 공간
내장 로컬 저장소를 사용하여 질문에 이미지를 첨부하거나, S3 호환 백엔드를 연결하여 무제한 미디어를 이용할 수 있습니다.
Hostinger에서 ClassQuiz을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.