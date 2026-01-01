Apollo는 Generic Model Organism Database (GMOD) 프로젝트에 의해 개발된, 커뮤니티 주도 유전체 주석을 위한 선도적인 오픈 소스 플랫폼입니다. JBrowse 기반 뷰어를 중심으로 구축되어, 여러 기관의 큐레이터들이 공유 참조 유전체에서 유전자 모델, 전사체 및 특징을 동시에 편집할 수 있도록 하며, 모든 변경 사항은 추적되고, 기여자가 명시되며, 협업자들에게 즉시 표시됩니다.

자체 VPS에 Apollo를 자체 호스팅하면 독점적인 주석 데이터를 타사 서버가 아닌 자체 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 연구실, 컨소시엄 및 생명공학 팀은 민감한 유전체 데이터를 외부에 공유할 필요 없이, 단일의 신뢰할 수 있는 주석 데이터베이스, 세분화된 유기체별 권한, 그리고 완전히 소유하는 큐레이션 기록을 얻게 됩니다.