아폴로 원클릭 설치.
분산된 생물학 연구팀을 위한 실시간 협업 유전체 주석 편집기
Apollo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apollo 활용으로 만들 수 있는 것
Apollo는 Generic Model Organism Database (GMOD) 프로젝트에 의해 개발된, 커뮤니티 주도 유전체 주석을 위한 선도적인 오픈 소스 플랫폼입니다. JBrowse 기반 뷰어를 중심으로 구축되어, 여러 기관의 큐레이터들이 공유 참조 유전체에서 유전자 모델, 전사체 및 특징을 동시에 편집할 수 있도록 하며, 모든 변경 사항은 추적되고, 기여자가 명시되며, 협업자들에게 즉시 표시됩니다.
자체 VPS에 Apollo를 자체 호스팅하면 독점적인 주석 데이터를 타사 서버가 아닌 자체 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 연구실, 컨소시엄 및 생명공학 팀은 민감한 유전체 데이터를 외부에 공유할 필요 없이, 단일의 신뢰할 수 있는 주석 데이터베이스, 세분화된 유기체별 권한, 그리고 완전히 소유하는 큐레이션 기록을 얻게 됩니다.
Apollo의 주요 특징
실시간 공동 편집
여러 큐레이터가 동일한 게놈을 동시에 편집하며, 변경 사항은 WebSocket 기반 동기화를 통해 즉시 브로드캐스트됩니다.
JBrowse 기반 뷰어
JBrowse 유전체 브라우저를 기반으로 구축되어, 큐레이터에게 익숙한 트랙 탐색, 검색 및 서열 시각화를 기본적으로 제공합니다.
유기체별 권한
세분화된 역할 기반 액세스를 통해 관리자는 유기체별 및 사용자 그룹별로 읽기, 쓰기 또는 관리자 권한을 할당할 수 있습니다.
주석 내역
모든 스크립트 편집, 댓글 및 기능 변경 사항은 작성자 및 타임스탬프와 함께 기록되며, 전체 감사 및 실행 취소 워크플로우를 지원합니다.
GFF3 및 FASTA 가져오기
독점적인 변환 없이 표준 생물정보학 형식을 통해 참조 유전체와 기존 주석을 로드할 수 있습니다.
Hostinger에서 Apollo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.