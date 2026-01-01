ArchivesSpace는 기록 관리자를 위해 기록 관리자가 구축한 선도적인 오픈 소스 아카이브 정보 관리 시스템입니다. 이는 수집, 정리, 기술 및 대중 공개 기능을 단일 애플리케이션으로 결합하여 초기 기증부터 연구자의 온라인 접근까지 전체 아카이브 수명 주기를 지원합니다.

자체 VPS에 ArchivesSpace를 자체 호스팅하면 검색 도구, 수집 기록 및 이용자 데이터를 기관의 통제하에 유지할 수 있으며, 건별 수수료나 특정 공급업체 종속이 없습니다. 번들로 제공되는 직원 인터페이스, 공개 액세스 포털, REST API 및 OAI-PMH 엔드포인트는 귀하의 아카이브에 즉시 사용 가능한 완전한 기술 및 검색 플랫폼을 제공합니다.