ArchivesSpace 원클릭 설치.
원고, 기록 및 디지털 객체 관리를 위한 오픈 소스 아카이브 정보 관리 시스템입니다.
ArchivesSpace용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ArchivesSpace 활용으로 만들 수 있는 것
ArchivesSpace는 기록 관리자를 위해 기록 관리자가 구축한 선도적인 오픈 소스 아카이브 정보 관리 시스템입니다. 이는 수집, 정리, 기술 및 대중 공개 기능을 단일 애플리케이션으로 결합하여 초기 기증부터 연구자의 온라인 접근까지 전체 아카이브 수명 주기를 지원합니다.
자체 VPS에 ArchivesSpace를 자체 호스팅하면 검색 도구, 수집 기록 및 이용자 데이터를 기관의 통제하에 유지할 수 있으며, 건별 수수료나 특정 공급업체 종속이 없습니다. 번들로 제공되는 직원 인터페이스, 공개 액세스 포털, REST API 및 OAI-PMH 엔드포인트는 귀하의 아카이브에 즉시 사용 가능한 완전한 기술 및 검색 플랫폼을 제공합니다.
ArchivesSpace의 주요 특징
기록물 기술
DACS, ISAD(G), ISAAR(CPF) 표준에 따라 자원, 수집물, 기록물 객체 및 디지털 객체를 생성하고 관리합니다.
공개 접근 포털
연구자들은 내장된 공개 검색 인터페이스를 통해 검색 도구를 탐색하고, 컬렉션을 검색하며, 디지털 객체를 봅니다.
EAD 및 MARCXML 내보내기
디스커버리 레이어 및 컨소시엄 카탈로그와의 통합을 위해 EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS 또는 더블린 코어 형식으로 리소스 레코드를 내보낼 수 있습니다.
OAI-PMH 수집
DPLA나 Europeana와 같은 애그리게이터가 컬렉션을 자동으로 수집할 수 있도록 OAI-PMH를 통해 설명 메타데이터를 노출합니다.
REST API
문서화된 JSON REST API는 디지털 보존 시스템, ETL 파이프라인 및 맞춤형 프런트엔드와의 통합을 지원합니다.
Hostinger에서 ArchivesSpace을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.