Crafty Controller는 단일 대시보드에서 Minecraft Java 및 Bedrock 서버를 관리하기 위한 오픈 소스 웹 GUI입니다. 이것은 SSH 세션과 화면 탭을 번갈아 사용하는 대신, 서버별 라이브 콘솔, 내장 파일 관리자, 예약 작업, 원클릭 백업 기능을 제공하며, 이 모든 것이 다중 사용자 역할 기반 액세스를 지원하는 깔끔한 웹 인터페이스에 통합되어 있습니다.

VPS에 Crafty를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 하드웨어에서 세계, 플러그인 구성 및 플레이어 데이터에 대한 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다. 브라우저를 떠나지 않고도 바닐라, Paper, Spigot, Forge, Bedrock과 같은 인기 있는 jar 유형으로 새 서버를 시작할 수 있으며, 세분화된 권한을 사용하여 친구 또는 운영자와 범위가 지정된 관리를 공유할 수 있습니다.