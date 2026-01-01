Crafty Controller 원클릭 설치
하나의 대시보드에서 여러 마인크래프트 Java 및 Bedrock 서버를 생성, 구성 및 운영하기 위한 웹 기반 제어판입니다.
Crafty Controller용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Crafty Controller 활용으로 만들 수 있는 것
Crafty Controller는 단일 대시보드에서 Minecraft Java 및 Bedrock 서버를 관리하기 위한 오픈 소스 웹 GUI입니다. 이것은 SSH 세션과 화면 탭을 번갈아 사용하는 대신, 서버별 라이브 콘솔, 내장 파일 관리자, 예약 작업, 원클릭 백업 기능을 제공하며, 이 모든 것이 다중 사용자 역할 기반 액세스를 지원하는 깔끔한 웹 인터페이스에 통합되어 있습니다.
VPS에 Crafty를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 하드웨어에서 세계, 플러그인 구성 및 플레이어 데이터에 대한 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다. 브라우저를 떠나지 않고도 바닐라, Paper, Spigot, Forge, Bedrock과 같은 인기 있는 jar 유형으로 새 서버를 시작할 수 있으며, 세분화된 권한을 사용하여 친구 또는 운영자와 범위가 지정된 관리를 공유할 수 있습니다.
Crafty Controller의 주요 특징
다중 서버 제어
단일 대시보드에서 여러 Minecraft Java 및 Bedrock 서버를 동시에 가동하고, 모니터링하며, 운영합니다.
웹 기반 콘솔
실시간 서버 로그를 스트리밍하고 브라우저에서 명령을 전송할 수 있으며, 검색 가능한 기록과 서버별로 색상으로 구분된 출력을 제공합니다.
예정된 작업
수동 개입 없이 서버를 정상적으로 유지하기 위해 cron 스타일 일정에 따라 백업, 재시작 및 명령 실행을 자동화합니다.
역할 기반 액세스
범위가 지정된 권한을 가진 사용자를 정의하여 운영자와 커뮤니티 구성원이 루트 또는 민감한 자격 증명 없이 서버를 운영하는 데 도움을 줄 수 있도록 합니다.
파일 관리자
SSH 또는 SFTP 클라이언트 없이 브라우저에서 직접 서버 파일(월드, 플러그인, 설정 등)을 탐색, 편집, 업로드 및 다운로드할 수 있습니다.
Hostinger에서 Crafty Controller을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.