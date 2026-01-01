Resilio Sync 원클릭 설치
클라우드 중개자 없이 데스크톱, 서버 및 모바일 기기 간 P2P 파일 동기화.
Resilio Sync용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Resilio Sync 활용으로 만들 수 있는 것
Resilio Sync는 BitTorrent 프로토콜을 기반으로 하는 P2P 파일 동기화 서비스로, 원래 BitTorrent Sync로 출시되었습니다. 클라우드 제공업체에 아무것도 업로드하지 않고 암호화된 P2P 채널을 통해 파일이 기기 간에 직접 이동됩니다. 귀하의 VPS, 데스크톱, 노트북, 휴대폰은 암호화된 공유 키를 교환하여 폴더를 공유하고, 파일이 변경될 때 해당 폴더를 동기화 상태로 유지합니다.
VPS에 Resilio Sync를 자체 호스팅하면 공유 폴더의 정식 사본을 보유하고 하루 중 언제든지 공유에 있는 다른 장치로부터 들어오는 변경 사항을 수락하는 항상 켜져 있는 동기화 피어를 얻을 수 있습니다. 이는 상업용 클라우드 동기화의 대역폭 제한, 파일 크기 제한 또는 반복적인 요금 없이 가능합니다.
Resilio Sync의 주요 특징
직접 P2P 동기화
P2P 채널을 통한 기기 간 암호화된 파일 전송 — 귀하의 데이터는 제3자 서버에 절대 저장되지 않습니다.
파일 크기 제한 없음
상업용 클라우드 제한 없이 임의로 큰 파일과 폴더를 동기화하세요 — 오직 귀하의 저장 공간과 대역폭만 중요합니다.
선택적 동기화
폴더별로 어떤 기기가 전체 콘텐츠를 받을지 또는 온디맨드 스트리밍을 받을지 선택하여, 휴대폰이 전체 라이브러리를 미러링할 필요가 없도록 합니다.
키 및 링크 공유
읽기 전용, 읽기-쓰기 및 일회성 링크 공유 모드를 통해 초대된 각 피어가 공유 폴더로 무엇을 할 수 있는지 정확하게 제어할 수 있습니다.
모든 플랫폼에서 네이티브 앱
Windows, macOS, Linux, iOS, Android 및 NAS 시스템용 자체 클라이언트는 모든 장치가 동일한 프로토콜로 기본 통신할 수 있음을 의미합니다.
Hostinger에서 Resilio Sync을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.