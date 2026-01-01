Resilio Sync는 BitTorrent 프로토콜을 기반으로 하는 P2P 파일 동기화 서비스로, 원래 BitTorrent Sync로 출시되었습니다. 클라우드 제공업체에 아무것도 업로드하지 않고 암호화된 P2P 채널을 통해 파일이 기기 간에 직접 이동됩니다. 귀하의 VPS, 데스크톱, 노트북, 휴대폰은 암호화된 공유 키를 교환하여 폴더를 공유하고, 파일이 변경될 때 해당 폴더를 동기화 상태로 유지합니다.

VPS에 Resilio Sync를 자체 호스팅하면 공유 폴더의 정식 사본을 보유하고 하루 중 언제든지 공유에 있는 다른 장치로부터 들어오는 변경 사항을 수락하는 항상 켜져 있는 동기화 피어를 얻을 수 있습니다. 이는 상업용 클라우드 동기화의 대역폭 제한, 파일 크기 제한 또는 반복적인 요금 없이 가능합니다.