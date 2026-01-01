Mafl은 여러 자체 호스팅 서비스를 운영하며 빠르고 방해 없는 시작 지점을 원하는 사람들을 위해 구축된 오픈 소스 홈페이지입니다. 전체 레이아웃은 단일 YAML 구성 파일에 설명되어 있으므로, 대시보드는 재현 가능하고, 버전 제어가 되며, 나머지 스택과 함께 백업하기 쉽습니다.

자체 VPS에 Mafl을 자체 호스팅하면 모든 북마크, API 키 및 통합이 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 서비스 위젯에 대한 모든 타사 요청은 Mafl 백엔드를 통해 프록시되므로, 자격 증명과 메타데이터가 브라우저나 외부 대시보드 제공업체로 유출되지 않습니다.