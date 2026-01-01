Mafl 원클릭 설치.
하나의 탭으로 사용하는 모든 서비스, 링크, 대시보드를 정리하는 미니멀리즘 자가 호스팅 홈페이지입니다.
Mafl용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mafl 활용으로 만들 수 있는 것
Mafl은 여러 자체 호스팅 서비스를 운영하며 빠르고 방해 없는 시작 지점을 원하는 사람들을 위해 구축된 오픈 소스 홈페이지입니다. 전체 레이아웃은 단일 YAML 구성 파일에 설명되어 있으므로, 대시보드는 재현 가능하고, 버전 제어가 되며, 나머지 스택과 함께 백업하기 쉽습니다.
자체 VPS에 Mafl을 자체 호스팅하면 모든 북마크, API 키 및 통합이 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 서비스 위젯에 대한 모든 타사 요청은 Mafl 백엔드를 통해 프록시되므로, 자격 증명과 메타데이터가 브라우저나 외부 대시보드 제공업체로 유출되지 않습니다.
Mafl의 주요 특징
YAML 구성
단일 config.yml 파일에서 그룹, 서비스, 테마, 위젯을 정의하여 버전 제어하고 여러 환경에 복제할 수 있습니다.
실시간 서비스 위젯
상호작용형 카드는 날씨, IP 정보 및 맞춤형 통합과 같은 실시간 데이터를 브라우저에 API 키를 노출하지 않고 표시합니다.
사용자 정의 테마
번들 테마를 전환하거나, 브랜드에 맞춰 자신만의 테마를 디자인하고 커뮤니티와 공유하세요.
다국어 UI
방문자의 브라우저에서 자동으로 감지되는 영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 러시아어, 중국어 등과 함께 제공됩니다.
Iconify 및 이모지 아이콘
각 서비스 타일에 대해 200,000개 이상의 Iconify 벡터 아이콘, 이모지, 원격 URL 또는 로컬에 저장된 이미지를 선택하세요.
설치형 PWA
휴대폰 또는 데스크톱에 Mafl을 프로그레시브 웹 앱으로 추가하여 즉각적인 앱과 같은 런처 경험을 해보세요.
Hostinger에서 Mafl을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.