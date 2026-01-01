Element는 Matrix 프로토콜을 기반으로 구축된 오픈 소스 메시징 및 협업 플랫폼입니다. 기본적으로 종단 간 암호화된 메시징, 음성 및 영상 통화, 파일 공유를 제공하며, 자체 호스팅 Synapse 인스턴스 또는 matrix.org와 같은 공용 서버를 포함한 모든 Matrix 홈서버에 연결할 수 있습니다.

VPS에 Element를 자체 호스팅하면 메시징 인프라를 직접 제어할 수 있습니다. 연동 설정 구성, 보안 정책 적용, 자체 Matrix 홈서버 통합이 가능하며, 민감한 비즈니스 통신이 타사 클라우드 인프라를 거치지 않도록 보장할 수 있습니다.