Element 원클릭 설치.
자신들의 데이터를 소유하는 팀과 커뮤니티를 위해 종단 간 암호화를 지원하는 보안 Matrix 기반 메시징 클라이언트
Element용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Element 활용으로 만들 수 있는 것
Element는 Matrix 프로토콜을 기반으로 구축된 오픈 소스 메시징 및 협업 플랫폼입니다. 기본적으로 종단 간 암호화된 메시징, 음성 및 영상 통화, 파일 공유를 제공하며, 자체 호스팅 Synapse 인스턴스 또는 matrix.org와 같은 공용 서버를 포함한 모든 Matrix 홈서버에 연결할 수 있습니다.
VPS에 Element를 자체 호스팅하면 메시징 인프라를 직접 제어할 수 있습니다. 연동 설정 구성, 보안 정책 적용, 자체 Matrix 홈서버 통합이 가능하며, 민감한 비즈니스 통신이 타사 클라우드 인프라를 거치지 않도록 보장할 수 있습니다.
Element의 주요 특징
종단 간 암호화
모든 메시지는 Matrix Olm/Megolm 프로토콜을 사용하여 기본적으로 암호화되며, 의도된 참여자만 대화를 읽을 수 있도록 보장합니다.
오픈 매트릭스 네트워크
어떤 Matrix 홈서버에도 연결하여 다양한 Matrix 호환 클라이언트 간에 통신하고, 플랫폼 종속 없이 연동을 가능하게 합니다.
크로스 플랫폼 동기화
웹, 데스크톱, iOS 및 Android에서 동기화된 메시지 기록을 통해 모든 기기에서 실시간으로 대화에 액세스할 수 있습니다.
음성 및 영상 통화
메시징 인터페이스를 벗어나지 않고도, 화면 공유 기능이 내장된 암호화된 음성 및 영상 통화는 실시간 협업을 지원합니다.
브릿지 통합
브릿지는 Element를 Slack, IRC, Telegram 및 기타 메시징 플랫폼에 연결하여 통신을 단일 인터페이스로 통합합니다.
Hostinger에서 Element을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.