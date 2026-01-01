Artalk 원클릭 설치.
Go 백엔드와 모든 웹사이트에 삽입 가능한 40KB 자바스크립트 위젯을 갖춘 경량 자체 호스팅 댓글 시스템입니다.
Artalk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Artalk 활용으로 만들 수 있는 것
Artalk는 고성능 Go 서버와 단일 스크립트 태그로 모든 웹사이트나 블로그에 삽입되는 최소한의 바닐라 JavaScript 위젯으로 구성된 자체 호스팅 댓글 시스템입니다. 클라우드 기반 댓글 플랫폼과 달리, Artalk는 모든 댓글, 사용자 데이터 및 관리 기록을 사용자가 제어하는 인프라에 보관합니다. 타사 액세스, 데이터 수집 및 구독료가 없습니다.
백엔드는 기본적으로 SQLite를 지원하며, 트래픽 증가에 따라 MySQL 또는 PostgreSQL로 선택적 마이그레이션이 가능합니다. 관리 도구, 이메일 알림, 소셜 로그인, 스팸 필터링, CAPTCHA 및 전체 관리자 사이드바가 모두 포함되어 있습니다. VPS에서 자체 호스팅하면 댓글 데이터가 플랫폼의 서비스 약관이 아닌 사용자의 보존 및 개인정보 보호 정책을 따릅니다.
Artalk의 주요 특징
어떤 사이트에도 삽입
단일 40KB 자바스크립트 스니펫으로 어떤 웹사이트나 정적 블로그든 Artalk 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 프레임워크 종속성이나 빌드 단계가 필요 없습니다.
다중 사이트 관리
하나의 Artalk 인스턴스는 사이트별로 별도의 관리자 계정, 검토 대기열 및 알림 설정을 통해 여러 사이트의 댓글을 관리합니다.
스팸 및 캡차
내장된 Akismet, Tencent, Aliyun 스팸 필터링 통합 기능과 이미지, 슬라이드, reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile CAPTCHA 옵션이 봇으로부터 댓글 섹션을 보호합니다.
소셜 로그인
댓글 작성자들은 GitHub, Google, Discord 및 20개의 다른 OAuth 제공업체를 통해 인증하며, 번거로움을 줄이면서 댓글을 실제 신원과 연결합니다.
관리자 사이드바
내장된 사이드바를 통해 사이트 관리자는 댓글 인터페이스를 벗어나지 않고 댓글을 검토하고, 승인하고, 고정하고, 삭제하며, 사용자를 관리하고, 페이지 통계를 볼 수 있습니다.
Hostinger에서 Artalk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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