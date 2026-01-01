Artalk는 고성능 Go 서버와 단일 스크립트 태그로 모든 웹사이트나 블로그에 삽입되는 최소한의 바닐라 JavaScript 위젯으로 구성된 자체 호스팅 댓글 시스템입니다. 클라우드 기반 댓글 플랫폼과 달리, Artalk는 모든 댓글, 사용자 데이터 및 관리 기록을 사용자가 제어하는 인프라에 보관합니다. 타사 액세스, 데이터 수집 및 구독료가 없습니다.

백엔드는 기본적으로 SQLite를 지원하며, 트래픽 증가에 따라 MySQL 또는 PostgreSQL로 선택적 마이그레이션이 가능합니다. 관리 도구, 이메일 알림, 소셜 로그인, 스팸 필터링, CAPTCHA 및 전체 관리자 사이드바가 모두 포함되어 있습니다. VPS에서 자체 호스팅하면 댓글 데이터가 플랫폼의 서비스 약관이 아닌 사용자의 보존 및 개인정보 보호 정책을 따릅니다.