Baikal은 잘 알려진 sabre/dav PHP 라이브러리를 기반으로 구축된 경량의 자체 호스팅 CalDAV 및 CardDAV 서버입니다. iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook 및 표준 CalDAV 및 CardDAV 프로토콜을 지원하는 모든 클라이언트에 동기화되는 캘린더, 이벤트, 작업, 연락처를 위한 개인 공간을 제공합니다.

자체 VPS에 Baikal을 자체 호스팅하면 타사 캘린더 서비스 대신 개인 및 팀 일정 데이터를 자신의 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 점유 공간은 의도적으로 작습니다. SQLite 또는 MySQL을 기반으로 하는 단일 PHP 컨테이너로, 작은 VPS에서도 편안하게 작동하며 동시에 여러 사용자, 공유 주소록 및 내장된 관리 UI를 통한 세분화된 접근 제어를 지원합니다.