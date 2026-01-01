Baikal 원클릭 설치.
모든 기기에서 캘린더, 작업, 연락처를 동기화하기 위한 경량 자체 호스팅 CalDAV 및 CardDAV 서버.
Baikal용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Baikal 활용으로 만들 수 있는 것
Baikal은 잘 알려진 sabre/dav PHP 라이브러리를 기반으로 구축된 경량의 자체 호스팅 CalDAV 및 CardDAV 서버입니다. iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook 및 표준 CalDAV 및 CardDAV 프로토콜을 지원하는 모든 클라이언트에 동기화되는 캘린더, 이벤트, 작업, 연락처를 위한 개인 공간을 제공합니다.
자체 VPS에 Baikal을 자체 호스팅하면 타사 캘린더 서비스 대신 개인 및 팀 일정 데이터를 자신의 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 점유 공간은 의도적으로 작습니다. SQLite 또는 MySQL을 기반으로 하는 단일 PHP 컨테이너로, 작은 VPS에서도 편안하게 작동하며 동시에 여러 사용자, 공유 주소록 및 내장된 관리 UI를 통한 세분화된 접근 제어를 지원합니다.
Baikal의 주요 특징
CalDAV 및 CardDAV
iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 및 기타 모든 CalDAV/CardDAV 클라이언트와의 표준 준수 캘린더 및 연락처 동기화.
여러 사용자 계정
단일 관리 웹 UI에서 관리되는 각자의 캘린더, 작업, 주소록을 포함하는 별도의 사용자 계정을 생성하세요.
공유된 컬렉션
팀 일정 관리 및 연락처 동기화를 위해 동일한 인스턴스에 있는 다른 사용자와 특정 캘린더 또는 주소록을 공유합니다.
경량
SQLite 또는 MySQL에서 sabre/dav를 실행하는 단일 PHP 컨테이너는 적당한 VPS에서 다른 자체 호스팅 서비스와 함께 실행될 수 있을 만큼 작습니다.
관리자 웹 UI
구성 파일을 편집하는 대신, 내장된 브라우저 기반 대시보드에서 사용자, 캘린더, 주소록 및 핵심 서버 설정을 관리합니다.
Hostinger에서 Baikal을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.